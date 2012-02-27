مردم نقش اول را در جهت دهی به سیاست گذاری های کشور بر عهده دارند

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تاثیرحضور حداکثری مردم در انتخابات و نقش این حضور در پیشبرد اهداف نظام اظهارکرد: این نظام در شکل گیری و استمرار، همواره با حضور و نقش آفرینی مردم بحران ها را پشت سر گذاشته، راهنمایی جدید را گشوده و استقلال و پیشرفت و اسلامیت کشور را تامین کرده است، بنابراین سهم و حق مردم در ساماندهی به ارکان نظام، اولین و مهمترین است.

وی درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام اظهارکرد: مجلس شورای اسلامی، نرم افزار مدیریت کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است.

مرویان حسینی افزود: بی تردید پیشرفت و عدالت در کشور در سایه قانونگذاری و نهاد سازی متناسب با نیازها و نظارت راهبردی امکان پذیر است و این مهم منحصرا با مجلسی کار آمد، اسلامی، مردمی و انقلابی صورت خواهد گرفت.

وی درباره وظایف مردم و مجلس در قبال یکدیگر افزود: سرمایه های کشور با قانوگذاری مجلس رشد می یابد و سرمایه مجلس با حضور و نظارت مردم اتفاق می افتد.

مرویان حسینی تاکید کرد: حضور چشمگیر مردم در انتخابات مجلس، توهم توطئه بیگانگان را خنثی و افکار عمومی دنیا را به ایرانی مقتدر، اسلامی و مردمی و دشمن شکن متوجه خواهد کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه مردمی بودن نمایندگان، پایبندی به اصالت اندیشه اسلامی، گفتمان ولایت و رهبری و خدمت محوری ملاک هایی است که مردم ولایتمدار برای داشتن مجلسی کارآمد مدنظر دارند: حضور حداکثری مردم در این دوره از انتخابات مجلس نهم را پشتوانه ملت و ناظر بر دولت و مددکار رهبری قرار خواهد داد.