رفع مشکل اشتغال بیماران خاص در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم افشاری پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه بیماری های خاص استان، اظهار داشت: در حال حاضر مسکن و اشتغال مهمترین مشکلات پیش روی بیماران مبتلا به بیماری های خاص استان بوده که باید در اولویت اقدامات اجرایی دستگاه های مربوط قرار گیرد.

وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی بیماران در بعد هزینه درمان بسیار بالا بوده و این امر منجر به پرداخت هزینه های دولتی و فرد بیمار می شود که با ایجاد اشتغال تاحدودی این معضل برطرف خواهد شد.

افشاری با اشاره به اینکه واگذاری زمین و واحدهای مسکونی تاکنون برای بیماران ساکن در شهرها انجام شده است، افزود: در این راستا باید برای رفع مشکل مسکن مناطق روستایی استان نیز راهکارهایی اندیشیده شود.

وی ضمن انتقاد از برگزاری جلسات کارگروه بیماری های خاص در استان، تاکید کرد: به دلیل حساسیت خاص این قشر و جایگاه اطلاع رسانی در این زمینه حداقل این کارگروه هر سه ماه یکبار برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل در بخش درمان بیماری های خاص، اتباع خارجی هستند، افزود: این افراد در حال حاضر به صورت رایگان ویزیت می شوند که درصورت داشتن کارت اقامت در ایران می توان با ارسال نام این افراد به سازمان ملل هزینه درمان آنها را تامین کرد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت حساس بیماران خاص نیازمند نگاه ویژه مسئولان است، اظهار داشت: رفع مشکلات بیماران خاص نیازمند عزم همگانی بوده و باید تمام مدیران خود را متعهد به رفع مشکلات این قشر بدانند.

افشاری با اشاره به اینکه اعتبار ویژه ای برای بیماران خاص در اعتبارات استانی دیده نشده است، تاکید کرد: در این راستا دستگاه ها با توجه به توان خود کمک و مساعدت لازم در این زمینه را داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در پایان راه اندازی مرکز بیماری های خاص در استان را یکی از ضرورت های بخش سلامت و درمان استان ذکر کرد و یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه بسیاری از مشکلات بیماران استان کاهش می یابد.