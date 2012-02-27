85 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای خاش رها سازی شد

یوسف شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان خاش با تنوع آب و هوایی و شرایط مناسب اقلیمی قطب پرورش ماهیان سرد آبی و گرم است.

وی با بیان اینکه ماهی گرم آبی آمور از یونجه تغذیه می کند، گفت: پیش بینی می شود با تغذیه مناسب و رعایت اصول صحیح نگهداری و پرورش که به آبزی پروران آموزش داده شده است، وزن هر قطعه از این ماهی ها به بیش از چهار کیلوگرم برسد.

وی افزود: این محصول به وفور در تمام نقاط این شهرستان تولید می شود.