عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: تمامی هماهنگی های لازم برای حضور مهمانان در برنامه امشب صورت گرفته بود و قرار بود آقایان قریب، کفاشیان و عزیز محمدی در این برنامه حضور داشته باشند اما بنا بر دلایلی که مشخص است این برنامه روی آنتن نخواهد رفت.

فردوسی پور ادامه داد: آیتم های مختلفی برای برنامه های امشب در نظر گرفته بودیم و همه هماهنگی ها با مسئولان شبکه سوم سیما و کاندیداهای فدراسیون فوتبال نیز صورت گرفته بود اما صبح امروز به ما خبر دادند که این برنامه پخش نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نظر می رسد حضور سه کاندیدای فدراسیون فوتبال که می توانست در انتخابات پیش روی این فدراسیون تاثیرگذار باشد و البته پخش ویژه برنامه های انتخابات مجلس شورای اسلامی از دلایل پخش نشدن برنامه نود است.