نمایشگاه بهاره سرخس برپا شد/ رضایت اصناف مشهدی از جشنواره نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه فروش بهاره شهرستان سرخس امروز 8 اسفند برپا می شود.

این نمایشگاه تا 15 اسفند در محل منطقه ویژه اقتصادی بازار دوستی با بیش از 100 غرفه برگزار می شود.

بنا به این گزارش جشنواره فروش فوق العاده نیز در 30 واحد صنفی پوشاک ، کیف و کفش و...این شهرستان از دهم تا پایان اسفند برگزار خواهد شد.

رضایت واحدهای صنفی مشهد از جشنواره فروش فوق العاده نوروزی

واحدهای صنفی شرکت کننده در جشنواره فروش فوق العاده نوروزی مشهد، از میزان مشارکت مردم و استقبال آنها از این طرح اعلام رضایت کردند.

این جشنواره از اوایل اسفندماه آغاز شده و تا پایان اسفند ماه 1390 ادامه خواهد داشت.

در این جشنواره ارزاق عمومی و کالاهای مورد نیاز ایام نوروز با تخفیف 5 تا 15 درصدی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

اتحادیه پوشاک دوخته، تریکو و کشباف، آجیل و خشکبار، لوازم خانگی، عمده فروشان، خواربار و لبنیات و مرغ و ماهی از اتحادیه های شرکت کننده در این جشنواره هستند و واحدهای صنفی منتخب با نصب بنر بر سر درب مغازه ها قابل شناسایی هستند.

دریافت گزارشات مردمی تخلفات صنفی کلات در ساعات غیر اداری

به منظور جلوگیری از بروز تخلف گزارشات و شکایات مردمی تخلفات صنفی در شهرستان کلات درایام نوروز علاوه بر ساعات اداری در ساعات غیر اداری نیز دریافت می شود.

با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات صنفی در شهرستان کلات، ستاد خبری و رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی این شهرستان در ساعات غیر اداری نیز فعال است.

ستاد خبری و رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی "124" کلات از ساعت 17 تا 19:30 به صورت حضوری پاسخگوی مراجعان و تماس گیرندگان است.