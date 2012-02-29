اشکان خیل‌نژاد بازیگر و کارگردان تئاتر با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "بالاخره این زندگی مال کیه" را سال گذشته در جشنواره تئاتر دانشگاهی به روی صحنه بردیم و این نمایش در چهار رشته طراحی صحنه، کارگردانی و بازیگری زن و مرد نامزد دریافت جایزه شد. با اعلام نتایج نیز جایزه بازیگر اول مرد و بهترین کارگردانی را دریافت کرد.

وی افزود: خرداد و تیر ماه امسال نیز نمایش در تالار مولوی به روی صحنه رفت و تاکنون به عنوان پرمخاطب‌ترین تئاتر سال معرفی می‌شود. تا اینکه علی اکبر قاضی‌نظام از طرف موسسه توسعه هنرهای معاصر برای ضبط تلویزیونی این نمایش پیش‌قدم شدند.

خیل‌نژاد یادآور شد: مسعود ساکت‌اف تهیه‌کنندگی، مسعود فروتن کارگردانی تلویزیونی و من کارگردانی هنری این تله تئاتر را بر عهده داریم که قرار است 23 تا 28 اسفند ضبط شود.

این کارگردان درباره زمان پخش نمایش در تلویزیون اظهار کرد: هنوز معلوم نیست که این نمایش از شبکه چهار سیما روی آنتن برود یا خیر. موسسه‌ای که از آن نام برد بسته‌های فرهنگی دارد که تئاتر در سال 90 یکی از آنها است. امکان دارد تله تئاتر "بالاخره این زندگی مال کیه" در شبکه رسانه‌های تصویری توزیع شود یا از تلویزیون روی آنتن برود.

نوید محمدزاده، محمدهادی عطایی، ندا گلرنگی، الهه شه‌پرست، معصومه رحمانی، هومن کیایی، نگین خامسی، کیوان ساکت‌اف، فرانک کلانتر، ارنواز صفری و محمد اشکان‌فر در این نمایش نوشته برایان کلارک به ایفای نقش می‌پردازند.