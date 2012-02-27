حضور در اجلاس دوحه را مصلحت ندانستند/ اظهارات اخیر هنیه خطرناک است

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس قدس در دوحه اظهار داشت: از بنده و وزیر امور خارجه برای شرکت در این اجلاس دعوت به عمل آمده بود که وزارت خارجه شرکت در آن را به مصلحت ندانست.

وی در این رابطه توضیح داد که به خاطر نزدیکی موضع قطر به امریکا و رژیم صهیونیستی، فکر نمی کنم که اجلاس دوحه موفق باشد.

اتحادیه عربی وجود ندارد

مشاور رئیس مجلس همچنین در خصوص برگزاری اجلاس تونس در رابطه با سوریه تصریح کرد: هم اکنون اتحادیه عربی وجود ندارد چون مصر، تونس، یمن و برخی دیگر از کشورها تکلیفشان مشخص نیست و فقط چند کشور شاهنشاهی خلیج فارس هستند که تحت عنوان اتحادیه عرب فعالیت می کنند و باید تاکید کنم که به اسم اتحادیه عرب، عرب است اما در واقع این عربستان است که موضوعات را دنبال می کند.

شیخ الاسلام گفت: عربستان سیاستش این است که سلاح به سوریه فرستاده شود تا جنگ داخلی در این کشور ایجاد شود و بعد از آن زمینه حمله خارجی فراهم شود.

وی با اشاره به اعزام گزارشگران اتحادیه عرب به سوریه، عنوان کرد: گزارشگر اتحادیه عرب بعد از حضور در سوریه گزارش داد که معارضین هم اسلحه دارند و این سلاح ها از مرز وارد سوریه می شود و به همین دلیل در مرزهای سوریه درگیری وجود دارد و این گزارش تاکید داشت که خشونت دو طرفه است به همین دلیل اتحادیه عرب این گزارش را نپذیرفت.

قائم مقام اسبق وزیر امور خارجه با اشاره به وتوی قطعنامه ضد سوری توسط چین و روسیه گفت: در ادامه عربستان و قطر طرح ضد سوری را به مجمع عمومی سازمان ملل بردند که 137 کشور با پول عربستان به آن رای دادند و نشست تونس بعد از این تحولات برگزار شد.

شیخ الاسلام با تاکید بر اینکه طرفداران رژیم صهیونیستی در اجلاس تونس حضور یافته اند، گفت: آنها قصد داشتند در این کنفرانس پشتیبانی رسمی نظامی از معارضین را مورد تایید قرار دهند تا جنگ داخلی در سوریه رسما آغاز شود در حالیکه خواست دنبال کنندگان این موضوع به خصوص عربستان محقق نشد و نماینده سعودی از اجلاس قهر کرد.

وی با اشاره به انتخاب کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل به عنوان نماینده این سازمان در خصوص سوریه گفت: نه تنها شرکت کنندگان در اجلاس بلکه راشد الغنوشی به عنوان رئیس دولت تونس نیز مخالف مسلح کردن معارضین سوریه است.

مشاور رئیس مجلس به سفر خود به تونس و ملاقاتش با غنوشی اشاره کرد و گفت: در دیدار مفصلی که با الغنوشی داشتم وی اصرار داشت که وارد بحث سوریه شویم و من پذیرفتم و تحلیل خود را ارائه دادم که یک زمان روزنامه نگار، یک زمان رئیس حزب و یک زمان رئیس یک دولت در رابطه با موضوعی اظهار نظر می کنند و یک دولت نمی تواند به سادگی با کشتار مردم موافقت کند که بعد از این اظهارات الغنوشی سکوت کرد.

شیخ الاسلام کنفرانس تونس را شکست خورده عنوان کرد و گفت: پیش بینی می کنم که با انشقاقی که در معارضین سوریه بعد از شکست کنفرانس تونس حاصل می شود شورای ملی سوریه منحل شود.

مشاور رئیس مجلس همچنین به سفر خود به لیبی برای پیگیری سرنوشت امام موسی صدر اشاره کرد و گفت: مسئولان شورای انتقالی لیبی می گویند رئیس سازمان اطلاعات قذافی در زندان است که در رابطه با امام موسی صدر اطلاعاتی در دست دارد اما وی حرف نمی زند. بنابراین خبر سازنده ای در خصوص سرنوشت امام موسی صدر در دست نیست.

شیخ الاسلام در خصوص اظهارات اخیر هنیه در رابطه با سوریه با بیان اینکه حماس در یک تناقض گیر کرده است گفت:جنس حماس از جنس اخوان المسلمین است و در امتداد ان قرار دارد و از طرف دیگر زادگاه حماس سوریه است به همین جهت هم اکنون در تناقض افتاده است.

دبیر کل کنفرانس حمایت از مردم فلسطین تصریح کرد: زمانی که هیچ کشوری حاضر نبود به حماس جایی برای فعالیت بدهد این سوریه بود که به آنان اجازه فعالیت داد و کمک کرد تا حماس رشد کند و در جنگ غزه نیز سوریه تا توانست به حماس کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه فشار بر روی حماس در چند وقت اخیر بسیار زیاد بود گفت: حماس نتوانست در برابر این فشارها مقاومت کند تا اینکه در نهایت این مواضع اخیر اتخاذ شد و این کار خطرناکی بود که حماس کرد.

سفیر اسبق ایران در سوریه بیان کرد: حماس باید تا می تواند خود را از مسائل داخلی کشورها کنار بکشد و تمرکزش بر روی فلسطین باشد چون این مواضع میتواند به مقاومت لطمه بزند به خصوص اظهارات علیه سوریه که این همه در کنار حماس بوده مایه تاسف است.

وی با بیان اینکه سوریه به خاطر مقاومت هزینه های زیادی پرداخت کرده گفت: البته بخشی از این هزینه ها به خاطر مسئله باز پس گیری جولان از صهیونیست ها بوده اما در هر صورت حماس از مقاومت سوریه در برابر اسرائیل بهره برده است.