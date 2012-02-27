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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

انتشار "حج، وحدت و بیداری اسلامی" به زبان انگلیسی

انتشار "حج، وحدت و بیداری اسلامی" به زبان انگلیسی

کتاب "حج، وحدت و بیداری اسلامی" از سوی مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی و با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در برگیرنده سخنرانی ها، مقالات و پیامهایی است که اندیشمندان و متفکران و رهبران دینی برجسته جهان اسلام  در کنفرانس‌های مختلف در کشورهایی مانند، پاکستان، لبنان، فیلیپین، روسیه و تونس در سال 2011 میلادی ایراد کرده‌اند.

این کتاب در 2 بخش با عناوین "حج و بیداری اسلامی" و "حج و وحدت اسلامی" تنظیم شده است.

نقش حج در بیداری مسلمانان، حج و تأثیر آن در بیداری اسلامی، حج، وحدت و جهاد، حج ابراهیمی و بیداری مسلمانان و حج و مفهوم وحدت اسلامی عناوین برخی از 26 مقاله این اثر هستند.

مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کتاب "حج، وحدت و بیداری اسلامی" ترجمه دکتر محمدرضا دهشیری و دکتر محسن شجاع خانی را در 272 صفحه و قطع وزیری و شمارگان 1000 نسخه به زبان انگلیسی منتشر کرده است.

کد مطلب 1545080

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