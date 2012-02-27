سوپرمن نیستم که فوتبال ایران را نجات دهم/ برخی صداقت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش مربی تیم فوتبال کشورمان در پایان تمرین صبح دوشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: در بازی دوستانه مقابل اردن به اهدافی که مد نظر داشتیم رسیدیم. در این بازی به چند بازیکن جدید فرصت دادیم و درس‌هایی گرفتیم که سعی می کنیم از ‌آنها برای برطرف کردن نقاط ضعف خود استفاده کنیم.

وی با اشاره به تمرینات و ریکاوری‌های خوبی که تیم ملی طی روزهای گذشته داشته است، افزود: در تمرینات روزهای اخیر و بازی دوستانه مقابل اردن به اهداف مد نظر خود رسیدیم. علاوه بر فرصت دادن به نفرات جدید از نظر برنامه ریزی در زمین روش کارمان دگرگون شد. درکل باید بگویم از هر لحاظ تمرینات و اردوهای روزهای اخیر خوب بود و برای دیدار با قطر آماده شدیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بازگشت به جریان بازی، تغییر نتیجه از شکست 2 بر صفر به تساوی 2 بر 2 و رسیدن به این باور که تا ‌پایان زمان مسابقه می‌شود جنگید و بازنده نشد را مهمترین دستاورد دیدار دوستانه مقابل اردن خواند و گفت:‌ یکی از نکات مثبت اردوی اخیر تیم ملی دعوت از چند گلر جوان بود که توانستیم شرایط آنها را بررسی کنیم و در مواقع لزوم از آنها در آینده استفاده خواهیم کرد. در این اردو همچنین نفرات جدیدی چون یعقوب کریمی، شجاع خلیل آزاد و رضا حقیقی را به اردو دعوت کردیم و این بازیکنان که آینده تیم ملی هستند را دیدیم و توانایی‌شان را مورد ارزیابی قرار دادیم.

کی‌روش خاطرنشان کرد: ما اگر نتوانیم شجاعت به خرج داده و در بازی‌های دوستانه‌ای چون اردن و بازی با قطر این فرصت را به بازیکنان جوان ندهیم و شرایط آنها را مورد ارزیابی قرار ندهیم دیگر فرصت این کار را نخواهیم داشتم از آنجایی که تجربه را نمی‌شود خرید باید فرصت‌های پیش رو برای ارزیابی توانایی بازیکنان استفاده کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه بازی با قطر یک مسابقه در مرحله انتخابی جام جهانی است و کاملاً متفاوت با دیدار با اردن خواهد بود، گفت: ما در این مسابقه با تمرکز کامل، هزار درصد و رو به جلو حاضر خواهیم شد و سعی می‌کنیم با قدرت تمام بازی کنیم این مسابقه فرصتی است که از رکوردها و اعتبار خود دفاع کرده و یک پیغام به حریفان خود بدهیم که بازی در ورزشگاه آزادی برای هیچ تیمی آسان نبوده و یک کابوس خواهد بود. ما در مصاف با قطر بهترین ترکیب خود را به میدان می‌فرستیم و تمام هدفمان این است که با یک پیروزی به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی برویم.

کی‌روش در خصوص حضور اشکان دژآگه در اردوی تیم ملی گفت: هیچ مشکلی نیست و دژآگه در بازی با قطر همراه ما خواهد بود. ما در این مدت سعی می کنیم بهترین بازیکنانی که در داخل و خارج از ایران شرایط همراهی تیم ملی را دارند به اردو دعوت کنیم. همان طور که پیش از این گفته‌ام و برخلاف آنچه که عنوان شده است کلیه بازی‌ها را زیر نظر دارم و نفراتی که شرایط همراهی ما را دارند به اردوی تیم ملی دعوت خواهم کرد.

وی از اظهار نظر در خصوص انتخابت فدراسیون فوتبال و آینده این فدراسیون خودداری کرد و گفت:‌ این موضع به کار من بر نمی‌گردد و در خصوص آن حرفی نخواهم زد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به مصدومیت برخی بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی اشاره کرد و گفت: ما برای این گل خوردیم که دو بازیکن تاثیرگذار خود به نام‌های جباری و تیموریان را از دست دادیم همان طور که در اردوی قبلی هم کریمی و حدادی فر را به همین خاطر از دست دادیم. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی تیمی را برای بازی‌های بین‌المللی آماده می‌کنیم باید به غیر از 11 نفری که درون زمین هستند یک مجموعه بزرگتر را تشکیل دهیم که در صورت لزوم و مصدومیت و محرومیت بازیکنان مشکلی نداشته باشیم.

وی در خصوص این که عنوان می‌شود برگزاری فشرده مسابقات لیگ برتر یکی از عوامل آسیب دیدگی بازیکنان است، گفت: اگر صحبت شما این است که علت مصدومیت بازیکنان برگزاری فشرده مسابقات لیگ و انجام بازی‌ها هر 4 روز یکبار است این یک حرف دیگر است اما به عقیده من بازیکنی که با این شرایط مصدوم می‌شود آمادگی بازی در سطح بین‌المللی را ندارد.

کی‌روش در ادامه با طرح این پرسش که "در این شرایط چاره چیست. ما باید چشمان خود را ببندیم؟" افزود: زمانی که من در تیم های رئال مادرید و منچستر یونایتد حضور داشتم ما در31 روز 11 بازی انجام می دادیم. این یعنی این که در کمتر از سه روز یک بازی انجام می دادیم. بازیکنان ما باید خود را برای رویارویی با تیم‌هایی که نفراتشان بدین صورت بازی کرده و در فواصل 3 روزه به میدان می‌روند آماده کنند. ما باید آمادگی رویارویی با این تیم‌ها را داشته باشیم.

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: شما انتظار دارید ما در جام جهانی مقابل تیم‌ها شکست بخوریم و من بگویم خسته بودیم آ‌ن وقت شما حرف من را قبول می‌کنید؟ شما انتظار دارید برویم و ببازیم و من بهانه بیاورم؟ اگر این طور است اصلا ً‌بهتر است ما به جام جهانی نرویم!

وی لازمه رقابت در سطح بین‌المللی با حضور قدرتمند در جام جهانی را سخت کار کردن و بهانه جویی نکردن دانست و گفت: نگرانی من از این بابت است که پزشکان تیم ها می گویند بازیکن ما نمی تواند در اردوی تیم ملی حضور یافته و بازی کند اما روز بعد برای باشگاهش در یک بازی بین‌المللی به میدان می‌رود. مشکل ما این است که بهانه می آوریم بازیکنان خسته هستند اما من اعتقاد دارم بهتر است به جای اینکه عنوان کنیم بازیکنان خسته هستند آنها را بهتر ریکاوری کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تنها راه حضور قدرتمند در عرصه بین‌المللی را رعایت قوانین بین‌المللی عنوان کرد و گفت: این نیست که من از برگزاری بازی‌های لیگ به صورت فشرده لذت ببرم. من فقط می‌خواهیم قواعد بین المللی به خوبی رعایت شود چرا که در نهایت به رشد تیم ملی کمک خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد:‌ من برای این که تیم ملی به درستی کار خود را پیش ببرد و بازیکنان به آمادگی لازم برسند به خیلی از صحبت‌ها توجه نمی‌کنم و به این موضوع توجهی ندارم که برخی‌ها می‌گویند این خورشید است که دور زمین می‌گردد و یا این که این زمین است که دور توپ می‌گردد و توپ روی زمین نمی‌گردد.

کی‌روش همچنین فضای حاکم بر فوتبال ایران را به نقد کشید و گفت: شما یک نفر را به من نشان دهید که بر این باور است که فضای فوتبال ایران به سطح بین‌المللی رسیده است. اگر کسی باشد که چنین نظری دارد قطعاً ‌روی کره مریخ زندگی می‌کند!

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: این کار من نیست که از کسی ایراد بگیرم بلکه کار من این است که از افرادی که در فوتبال ایران هستند و دست اندرکاران این رشته به شمار می‌آیند دعوت کنم به کنار ما بیایند تا فضای فوتبال ایران را عوض کنیم.

وی به لزوم صداقت در کار اشاره کرد و گفت: بدون شکل فوتبال ایران به سطح بین‌المللی نخواهد رسید در حالی که بازیکنان روی زمین‌‌هایی تمرین کرده و بازی می‌کنند که استاندارد نیست. من اگر این حرف را می‌زنم به این خاطر نیست که ایراد بگیرم بلکه می‌خواهم مشکل را به مردم و مسئولان بگویم تا راه حلی برای آن پیدا شود.

کی‌روش در پاسخ به خبرنگاری که پرسید با این شرایط باید بی خیال صعود به جام جهانی و رویاهایی که در سر دارید شویم. حرف من این است که ما از صبح فردا باید سحرخیز باشیم و کارها را به عصر فردا نیاندازیم چرا که عصر فردا هم دیر است.

وی همچنین یادآور شد: ‌در حقیقت جام جهانی برای ما از دو ماه دیگر و از ماه ژوئن 2012 آغاز می شود. ما در ماه ژوئن 3 بازی حساس داریم و جام جهانی ما آن زمان است. من نمی‌توانم کار تیم ملی را پیش ببرم در حالی که دور و وری‌های ما خواب هستند. ما باید به همه بیدارباش بزنیم و سخت کار کنیم تا به موفقیت برسیم.

" به هیچ عنوان باور ندارم که به تنهایی می‌توانم کارهای تیم ملی را پیش ببرم" سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این جمله گفت:‌ شاید سوپرمن بتواند این کار را انجام دهد اما من به تنهایی نمی‌توانم همه کارها را انجام دهم و در این راه کمک تمامی مربیان را می‌خواهم. ما باید همه به یکدیگر کمک کنیم و به تنهایی راه به جایی نخواهیم برد. شما اگر فکر می‌کنید با سوپرمن می توانید فوتبال یاران را نجات دهید سخت در اشتباه هستید.

وی خود را عضوی از خانواده فوتبال خواند و گفت: من خود را جزوی از خانواده فوتبال می‌دانم خانواده‌ای که تمام هدفش پیشرفت فوتبال ایران است. در این راه من دشمن تمام افرادی هستم که می خواهند کم کاری کنند و در خواب هستند.

وی ضمن پذیرش اینکه خیلی از مربیان و مدیران فوتبال ایران هستند که می‌خواهند این رشته در کشورمان پیشرفت کند، گفت: ما باید همین فردا صبح زود کار را شروع کنیم و این فرداها را عقب نیاندازیم.

کی‌روش یکی از دغدغه‌های خود را برگزاری فشرده مسابقات لیگ عنوان کرد و راه حل این مشکل را کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتری به 16 تیم عنوان کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در این خصوص افزود: بزرگترین اشتباه این است که چشمان خود را ببندیم و بگوییم همه چیز خوب است. من این شجاعت را دارم که بگویم لیگ ایران باید 16 تیمی شود و بهتر است در این لیگ یک تیم حضور داشته باشد که نفراتش را بازیکنان زیر 23 سال تشکیل می‌دهند. شما شاید این تفکر را قبول نداشته باشید و می‌توانید بگویید این تفکر اشتباه است اما اگر ایده‌ای بهتر دارید به من بگویید و بدانید که من قطعا ً‌از آن استفاده خواهم کرد.

کی‌روش که حضور خبرنگاران در تمرین صبح دوشنبه تیم ملی را ممنوع کرده بود در پایان همین تمرین و در پاسخ به خبرنگاری که بحث حمایت رسانه‌ها از او را مطرح کرد، گفت: من با این شرایط بیشتر احساس وظیفه می‌کنم. حمایت و تشویق مطبوعات و رسانه‌ها مسئولیت مرا بیشتر می‌کند چرا که من پشت سر این رسانه‌ها همان 70 میلیون ایرانی را می‌بینم که نگاهشان به تیم ملی است.

وی برنامه‌های آماده سازی تیم ملی در جام جهانی که به زعم او از ماه ژوئن 2012 برای تیم ملی آغاز می‌شود گفت: امیدواریم زمان لازم برای برپایی اردو و تمرینات داشته باشیم. ما یک پیشنهاد روی میز سازمان لیگ داریم که اگر مورد موافقت قرار گیرد تمرینات تیم ملی از 12 می 2012 آغاز می‌شود. اگر این چنین شود ما فرصت آماده سازی و حرکت رو به جلو را خواهیم داشت و می‌توانیم به نحو شایسته برنامه‌های آماده سازی تیم ملی را دنبال کنیم.

وی در خاتمه از رسانه‌ها خواست مردم را تشویق کنند تا در روز چهارشنبه به ورزشگاه آزادی آمده و از تیم ملی فوتبال کشورمان حمایت کنند.