اتمام بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان تا اردیبهشت 91

همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان که طی چندین سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باید اصلاحاتی در چند ماده آن انجام شود و همچنین مواردی نیز باید به آن افزوده شود.

به گفته وی، به همین دلیل مدتی است که کمیته ای با حضور کارشناسان و متخصصین و همچنین نمایندگان دستگاههای مرتبط در سازمان بهزیستی تشکیل شده است و هم اکنون در حال تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: پیشنهادات مختلفی در این پیش نویس ارائه شده است که یکی از آنها این است که وزیر کشور رئیس کمیته مناسب سازی تعیین شود و همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز به عنوان دبیر کمیته در نظر گرفته شود.

هاشمی افزود: در صورت تصویب این موارد، 16 ماده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: پس از اتمام این مرحله از اصلاح قانون، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اردیبهشت ماه برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه می شود.

چندی قبل رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس عنوان کرده بود که باید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، بازنگری و بخشهایی از آن اصلاح شود و بهتر است برای برطرف کردن بار مالی این قانون، لایحه ای از دولت به مجلس آورده شود.

فاطمه آلیا گفته بود بهزیستی می تواند پس از رفع اشکالات و اصلاحات انجام شده در قانون جامع معلولان، این لایحه را به صورت طرح دو فوریتی یا یک فوریتی به مجلس بیاورد تا ما نیز طی فرصت باقیمانده تا پایان این مجلس هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای تصویب آن انجام دهیم.