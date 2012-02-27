1500 رای اولی در بندرگز پای صندوق می روند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 50 شعبه اخذ رای شامل 48 شعبه ثابت و دو شعبه سیار در شهرستان بندرگز و نوکنده برای دریافت آرای مردم در روز 12 اسفند دایر شده است.

وی اظهار داشت: دست کم در هر شعبه سه تا چهار نیرو اعم از هیئت اجرایی، نیروی نظارتی، بازرس و نماینده فرماندار و در مجموع بیش از یکهزار نیرو کار نظارت، بازرسی و امنیتی انتخابات بندرگز را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: هیئتهای اجرایی، نظارت، بازرسی، نمایندگان فرماندار و نیروی انتظامی دوره های آموزشی لازم را فرا گرفته اند.

عسگری با بیان اینکه ملزومات مورد نیاز در شعبات اخذ رای فراهم شده است، افزود: همایش های مختلف با نام حضور حداکثری با سخنرانی ادیب یزدی در مسجد جامع بندرگز و ابوترابی در نوکنده و برای ورزشکاران، دهیاران، شوراها و ادارات بهزیستی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی برگزار شده تا برای حضور حداکثری مردم نهایت دقت شود.

وی افزود: با توجه به وضعیت اعتقادی مردم، نامزدها در سطح خوبی در شهرها و روستاها وارد عرصه تبلیغات شده و با نظارت مجموعه هیئتها در حال فعالیت هستند و مورد تشویق و عنایت مردم قرار گرفته اند.

فرماندار بندرگز اظهارداشت: در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری بیش از 95 درصد و در مجلس پیشین بیش از 78 درصد مردم این شهرستان حضور داشتند و همین ارقام بیانگیر آن است که در این دوره نیز همین رقم را داشته باشیم.

بندرگز در غرب استان گلستان واقع شده و بیش از 46 هزار نفر جمعیت دارد و 9 نفر برای کسب کرسی نمایندگی در این شهرستان با یکدیگر رقابت می کنند.