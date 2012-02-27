به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور در آغاز نشست خبری خود که امروز دوشنبه برگزار شد ضمن تشریح مختصر فعالیت‌های فدراسیون انجمن‌های ورزشی طی سال جاری اظهارداشت: سال 89 تنها 84 ورزشکار به مسابقات برون مرزی اعزام شدند در حالیکه امسال تعداد اعزام شدگان به رقابت‌های برون مرزی 235 نفر بود.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد ورزشکاران اعزامی در افزایش مدال‌های کسب شده بی تاثیر نبود طوریکه سال گذشته 31 مدال شامل 9 مدال نقره و 22 مدال برنز سهم ورزشکاران ما از مسابقات برون مرزی بود اما امسال مجموع مدال‌های ایران در این رقابت‌ها به 51 مدال (13 طلا، 14 نقره و 31 برنز) رسید.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی از نبود برخی امکانات برای رشته‎های زیر مجموع این فدراسیون انتقاد کرد و یادآور شد: لوازم ورزشی هیچ یک از رشته‎های ما در ایران تولید نمی‎شود. حتی ما تخته دارت و میزاستاندارد فوتبال دستی نداریم.

وی ادامه داد: زمانیکه تیم ایران در رقابت‎های جهانی فوتبال دستی شرکت کرده بود باید دیدارهای خود را روی پنج میز متفاوت برگزار می‎کرد در حالیکه ما فقط یکی از آن میزها را در ایران داشتیم. به همین دلیل زمانیکه پس از پایان دیدارهای هر روز، بازیکنان ما در سالن محل مسابقات می‌ماندند تا روی چهار میز دیگر تمرین کنند و برای دیدارهای روز بعد آماده شوند.

علیپور با یادآوری اینکه 22 ماه از راه اندازی فدراسیون انجمن‌های ورزشی می‌گذرد، اعلام کرد که ابتدا آئین‌نامه‌ای برای این فدراسیون وجود نداشت اما اخیرا آئین‌نامه ویژه فدراسیون را تهیه و تنظیم کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی با بیان اینکه سعی می‌کنیم بیشترین امکانات خود را در اختیار رشته‌های مدال‌آور در بازی‌های آسیایی مانند بیسبال، راگبی و سپک تاکرا قرار دهیم، تصریح کرد: 20 رشته در المپیک است که هنوز وارد ایران نشده است! البته برنامه ریزی خواهیم کرد تا بتوانیم براساس فرهنگی که داریم و تا به آنجا که اجازه داریم برخی از این رشته‌ها را وارد ایران کنیم.

وی افزود: برخی از رشته‌هایی که در حال حاضر در ایران وجود دارند تحمیل شده‌اند چون اصلا مدال ارزشمند ندارند. حمایت ما از این رشته‌ها فقط به خاطر طرفدارانی که دارد انجام می‌شود. البته در نظر داریم بیشتر روی رشته‌هایی کار کنیم که جزو رشته‌های المپیکی محسوب می‌شوند و مدال ارزشمند دارند. 14 سال است که رشته‌های هوایی وارد ایران شده‌اند اما هنوز تیم ملی در این رشته نداریم.

علیپور در مورد رتبه بندی انجمن‌های ورزشی گفت: حداکثر تا آخر فروردین ما بهترین انجمن‌های ورزشی را معرفی می کنیم. ضمن اینکه اصلا دنبال این نیستیم که انجمن های ورزشی را به فدراسیون تبدیل کنیم چون انجمن های ورزشی بالاتر از فدراسیون ها هستند.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی با یادآوری اینکه 15 انجمن زیر مجموع این فدراسیون هستند، خاطرنشان کرد: ما فدراسیون نوپایی داریم که برای عملکرد بهتر به زمان بیشتر نیاز دارد. خیلی از رشته‌ها هستند که مثلا 40 سال از قدمت آنها در ایران می‌گذرد اما تا حالا مدال آسیایی نداشته‌اند.

علیپور تاکید کرد: فدراسیون انجمن‌های ورزشی متعلق به ورزشکاران زن و مرد است. هیچ تفاوتی بین این دو دسته نمی‌گذاریم و سعی می‌کنیم امکانات خود را به طور مساوی در اختیار آنها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دنیای ورزش دنیای خودگردانی است، اظهارداشت: انجمن‌ها نباید خیلی منتظر ما باشند تا با بودجه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان از آنها حمایت کنیم. خود انجمن‌ها باید درآمدزایی داشته باشند. البته طی این مدت وزارت ورزش و جوانان حمایت همیشگی ازما داشته است و هیچ گاه هم انجمن‌ها برای اجرای برنامه‌های خود با مشکل مواجه نشده‌اند.