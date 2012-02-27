احداث مرکز جامع توانبخشی جانبازان در ارومیه/ افتتاح زمین چمن ورزشگاه 15 هزار نفری

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی تیموری ظهر دوشنبه در جریان یازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از محل اجرای این طرح گفت: مرکز جامع توانبخشی جانبازان هم اکنون با 120 میلیارد ریال اعتبار در ارومیه احداث می شود .

وی با بیان اینکه مرکز جامع توانبخشی جانبازان آذربایجان غربی در زمینی به مساحت 18 هزار و 653 متر مربع با 15 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است، اظهار داشت: زیربنای این طرح 12 هزار و 882 مترمربع بوده که در مرحله اول این طرح سه بخش آمفی تئاتر، مجموعه توانبخشی و درمانی و بخش خدماتی و رفاهی پروژه با 50 میلیارد ریال اعتبار احداث می شود .

افتتاح زمین چمن ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه

مدیر کل ورزش و امور جوانان آذربایجان غربی نیز در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار، گفت: زمین چمن فوتبال ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باکری ارومیه تاپایان شهریور سال آینده به بهره برداری می رسد .

علی ملا احمدی اظهار داشت: زمین چمن این ورزشگاه 90 درصد پیشرفت اجرایی داشته که براساس برنامه زمان بندی شده مراحل پایانی آن تا نیمه نخست سال آینده به اتمام می رسد .

وی با اشاره به اینکه تا کنون برای احداث این مجموعه 76 میلیارد ریال هزینه و پیش بینی می شود برای اتمام آن بیش از 60 میلیارد ریال دیگر نیز هزینه شود، خواستار آزادسازی و آماده سازی راههای دسترسی ورودی و خروجی های دوم و سوم این ورزشگاه تا زمان بهره برداری این طرح توسط مدیریت شهری شد .

آزادسازی 99 درصد زمینهای مورد نیاز طرح میدان امام خمینی(ره) ارومیه

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان آذربایجان غربی هم در جریان بازدید محمودی از مراحل اجرای این طرح گفت: تا کنون99 درصد زمینهای مورد نیاز طرح میدان امام (ره) ارومیه در قالب واحدهای مسکونی و تجاری خریداری و آزادسازی شده بطوریکه که مساحت مورد نیاز این طرح 4.7 هکتار است.

عطایی با بیان اینکه این طرح آماده جذب سرمایه گذاری است، افزود: مجموع فضای احداثی پیش بینی شده در طرح در حدود 2.5 هکتار بوده که در قالب 11 پروژه تجاری و فرهنگی طراحی شده و از این تعداد پروژه نارون به اتمام رسیده است .

وی در ادامه با اشاره به احداث فضای میدانگاهی در این طرح افزود: این پروژه با هفت هزار متر مربع مساحت با خریداری 100 واحد تجاری احداث شده و برای تملک و اجرای آن بیش از 60 میلیارد ریال هزینه شده است .