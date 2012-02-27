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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

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احداث مرکز جامع توانبخشی جانبازان در ارومیه/ افتتاح زمین چمن ورزشگاه 15 هزار نفری

احداث مرکز جامع توانبخشی جانبازان در ارومیه/ افتتاح زمین چمن ورزشگاه 15 هزار نفری

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران آذربایجان غربی از احداث مرکز جامع توانبخشی جانبازان استان در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی تیموری ظهر دوشنبه در جریان یازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از محل اجرای این طرح گفت: مرکز جامع توانبخشی جانبازان هم اکنون با 120 میلیارد ریال اعتبار در ارومیه احداث می شود .

وی با بیان اینکه مرکز جامع توانبخشی جانبازان آذربایجان غربی در زمینی به مساحت 18 هزار و 653 متر مربع با 15 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است، اظهار داشت: زیربنای این طرح 12 هزار و 882 مترمربع بوده که در مرحله اول این طرح سه بخش آمفی تئاتر، مجموعه توانبخشی و درمانی و بخش خدماتی و رفاهی پروژه با 50 میلیارد ریال اعتبار احداث می شود .

افتتاح زمین چمن ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه 

مدیر کل ورزش و امور جوانان آذربایجان غربی نیز در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار، گفت: زمین چمن فوتبال ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باکری ارومیه تاپایان شهریور سال آینده به بهره برداری می رسد .

علی ملا احمدی اظهار داشت: زمین چمن این ورزشگاه 90 درصد پیشرفت اجرایی داشته که براساس برنامه زمان بندی شده مراحل پایانی آن تا نیمه نخست سال آینده به اتمام می رسد .

وی با اشاره به اینکه تا کنون برای احداث این مجموعه 76 میلیارد ریال هزینه و پیش بینی می شود برای اتمام آن بیش از 60 میلیارد ریال دیگر نیز هزینه شود، خواستار آزادسازی و آماده سازی راههای دسترسی ورودی و خروجی های دوم و سوم این ورزشگاه تا زمان بهره برداری این طرح توسط مدیریت شهری شد .

آزادسازی 99 درصد زمینهای مورد نیاز طرح میدان امام خمینی(ره) ارومیه

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان آذربایجان غربی هم در جریان بازدید محمودی از مراحل اجرای این طرح گفت: تا کنون99  درصد زمینهای مورد نیاز طرح میدان امام (ره) ارومیه در قالب واحدهای مسکونی و تجاری خریداری و آزادسازی شده بطوریکه که مساحت مورد نیاز این طرح 4.7 هکتار است.

عطایی با بیان اینکه این طرح آماده جذب سرمایه گذاری است، افزود: مجموع فضای احداثی پیش بینی شده در طرح  در حدود 2.5 هکتار بوده که در قالب 11 پروژه تجاری و فرهنگی طراحی شده و از این تعداد پروژه نارون به اتمام رسیده است .

وی در ادامه با اشاره به احداث فضای میدانگاهی در این طرح افزود: این پروژه با هفت هزار متر مربع مساحت با خریداری 100 واحد تجاری احداث شده و برای تملک و اجرای آن بیش از 60 میلیارد ریال هزینه شده است .

کد مطلب 1545092

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