آیت الله مهدوی کنی فداکاری کرد/ لیست جبهه متحد قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار در همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در اسلامشهر گفت: در دوران اصلاحات فقط می خواستند افراد را به عنوان دیو و دلبر معرفی کنند و در ان دوران حقیقتا فضای انتخابات خسته کننده بود اما خوشبختانه در حال حاضر حضرت آیت الله مهدوی کنی وارد صحنه شده اند و حقیقتا زحمات زیادی را برای وحدت اصولگرایان انجام داده اند، ایشان با قصد خیر وارد صحنه شده اند، ما می دانیم که آیت الله مهدوی کنی دنبال بازی های سیاسی نیست. ما در انتخابات به علمایی همچون آیت الله مهدوی کنی باید اعتماد کنیم.

وی با بیان اینکه فلسفه انتخابات در معارف دینی قابل بحث و بررسی است، افزود: خوشبختانه مردم بسیار هوشیار هستند و این هوشیاری را از اول انقلاب تا الان نشان داده اند.

وی خاطرنشان کرد: زمان حکمرانی بنی صدر در عاشورا سوت و کف زدند و امام خمینی (ره) نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند اما در عصر حاضر باز شاهد این هتک حرمت به عاشورای حسینی بودیم اما این مردم بودند که به موقع وارد عرصه شدند.

پناهیان با اشاره به اقتدار انقلاب اسلامی در منطقه و جهان افزود: نیروهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان نقش تأثیرگذاری را ایفا می کنند البته ما در گذشته عقب بودیم اما الان توانسته ایم نقش تأثیرگذار خود را در منطقه و جهان نشان دهیم.

این کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه باید انتخابات معنای اصیل خود را پیدا کنند افزود: در انتخابات گذشته ما شاهد و ناظر آن بودیم که تمامی نیروهای ضد انقلاب حمایت خود را از کاندیدایی خاص اعلام کرده بودند اما با این حال در آن زمان این نامزدها شعار خط امام می دادند و بعضی از مردم به خاطر همین شعارها به آن رأی دادند ولی با این حال اکثر نیروهای ضد نظام و انقلاب از آنان حمایت کردند.

عضو قرارگاه عمار همچنین افزود: در دوران اصلاحات فقط می خواستند افراد را به عنوان دیو و دلبر معرفی کنند و در ان دوران حقیقتا فضای انتخابات خسته کننده بود اما خوشبختانه در حال حاضر حضرت آیت الله مهدوی کنی وارد صحنه شده اند و حقیقتا زحمات زیادی را برای وحدت اصولگرایان انجام داده اند، ایشان با قصد خیر وارد صحنه شده اند، ما می دانیم که آیت الله مهدوی کنی دنبال بازی های سیاسی نیست. ما در انتخابات به علمایی همچون آیت الله مهدوی کنی باید اعتماد کنیم.

وی اضافه کرد: مردم باید برای رای دادن حجت شرعی داشته باشند و به کسانی که دلشان با ولایت صاف نیست، رای ندهند. و از سوی دیگر به کسانی رای دهند که انقلابی و متدین هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیت الله مهدوی کنی وقتی متوجه شدند که شاید در بین نیروهای حزب الله و اصولگرایان اختلافی به وجود بیاید به صحنه آمدند و فداکاری کردند.

عضو قرارگاه عمار با بیان اینکه گروه هایی که اصل نظام را قبول دارند می توانند در انتخابات شرکت کنند این پرسش را مطرح کرد که چطور می توان در بین این گروه ها نامزدهای خود را انتخاب کنیم؟ وی گفت: هر گروهی که با ملاک های ما نزدیک باشد باید به آن رأی دهیم. همچنین می توان به علما اعتماد کرد و از نقطه نظرات آنان نیز استفاده کرد.

پناهیان افزود: انتخابات و نحوه تبلیغات در کشورهای غربی را ملاحظه فرمایید، در تمامی انتخابات که در غرب برگزار می شود، به نفع رژیم صهیونیستی تمام شده است، ضمن آنکه امروز مردم در غرب شعار 99 درصد علیه 1 درصد را سر می دهند. پیام جنبش وال استریت چیست؟ پیام آن است که مردم می گویند ما به هرکسی که رأی می دهیم نام نزدیکان رژیم صهیونیستی از صندوق ها بیرون می آید، این نتیجه انتخابات در غرب است.

پناهیان با بیان اینکه ما هرچه داریم از اعتماد به روحانیت است، هرچه از این اعتماد بگیریم ضرر می کنیم.

پناهیان انتخابات را عرصه رقابت توصیف کرد و با بیان اینکه انتخابات باید به عنوان جشن تلقی کنیم، افزود: در انتخابات باید مسابقه ای بین معرفی کاندیداهای انقلابی به مردم صورت بگیرد. در این مسابقه باید جریان ها در معرفی کاندیداها انقلابی به مردم از هم سبقت بگیرند و این نشانه جنگ و دعوا نیست.

عضو قرارگاه عمار در ادامه سخنانش ضمن تقدیر و تشکر از مصباحی مقدم برای حضور در انتخابات گفت: وی حقیقتاً با اقتصاد آشناست و با توجه به اینکه استاد دانشگاه نیز هست می تواند در مجلس نظریه های اقتصادی را به خوبی بیان کند.

پناهیان همچنین افزود: انتخاباتی که در ایران برگزار می شود به هیچ وجه قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست، مردم فرانسه، انگلیس، از انتخابات ناامید هستند این در حالیست که انتخابات در ایران با نشاط برگزار می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه باید در روز قیامت به آرایی که می دهیم پاسخ دهیم افزود: اخیراً افرادی بحثی را درباره انتقاد از رهبری مطرح می کنند، به گونه ای که انگار انتقاد از رهبری نبوده است و یا ایشان بر این باور بودند که اصلا نباید از رهبری انتقاد شود و البته در قالب انتقاد، اهانت می کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ما کاندیداهایی را داریم که می توانند جلوی این افراد بایستند، گفت: من باید از جبهه متحد اصولگرایان تشکر کنم که این افراد ساده لوح را از لیست خود حذف کرد، واقعا این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد، جبهه متحد حقیقتا از بصیرت مثال زدنی که رهبری فرمودند برخوردار است.

وی گفت: آقای سروش نیز در قالب انتقاد، اهانت به رهبری را تئوریزه می کرد اکنون ببینید به چه وضعیت نابسامانی گرفتار آمده است. بهتر است برخی از وضعیت وی به عنوان عبرت توجه نمایند.