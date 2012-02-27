23 بازیکن تیم ملی فوتبال قطر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "پائولو اوتوری" اسامی 23 بازیکن تیم ملی قطر را برای دیدار با ایران در چارچوب مرحله سوم رقابت های مقدماتی جام جهانی به شرح زیر اعلام کرد:



قاسم برهان، پاپا مالیک، سعود الهجری، ابراهیم الغنیم، خلفان ابراهیم، طلال بلوچ، مجدی صدیق، محمد کاسولا، یونس علی، یوسف احمد، خالد مفتاح، وسام ریزک، حسین علی، لارنس، سباستین سوریا، فابیو سزار، مشعل مبارک، طاهر زکریا، مسعد الحمد، مجید محمد، محمد رازک حسن، عبدالعزیز الحیدوس، حاتم

تیم ملی قطر ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی با ایران روبرو می شود.