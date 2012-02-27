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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

برای بازی با ایران/

23 بازیکن تیم ملی فوتبال قطر معرفی شدند

23 بازیکن تیم ملی فوتبال قطر معرفی شدند

سرمربی برزیلی تیم فوتبال قطر اسامی 23 بازیکن این تیم برای بازی با تیم ملی ایران در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پائولو اوتوری" اسامی 23 بازیکن تیم ملی قطر را برای دیدار با ایران در چارچوب مرحله سوم رقابت های مقدماتی جام جهانی به شرح زیر اعلام کرد:

قاسم برهان، پاپا مالیک، سعود الهجری، ابراهیم الغنیم، خلفان ابراهیم، طلال بلوچ، مجدی صدیق، محمد کاسولا، یونس علی، یوسف احمد، خالد مفتاح، وسام ریزک، حسین علی، لارنس، سباستین سوریا، فابیو سزار، مشعل مبارک، طاهر زکریا، مسعد الحمد، مجید محمد، محمد رازک حسن، عبدالعزیز الحیدوس، حاتم

تیم ملی قطر ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی با ایران روبرو می شود.

کد مطلب 1545098

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