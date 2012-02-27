همکاری هکرهای ناشناس و ویکی لیکس برای انتشار اسناد محرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی همکاری بی سابقه ای میان گروه هکرهای ناشناس و وب سایت جنجالی ویکی لیکس، این وب سایت افشاگر از شب گذشته انتشار بخشهایی از ایمیلهایی که توسط هکرهای ناشناس از شرکت اطلاعاتی خصوصی به نام "استراتفور" به سرقت رفته را آغاز کرده است.

ویکی لیکس به منبع پنج گیگابایت اطلاعات محرمانه منتشر شده اشاره ای نکرده است اما عنوان کرده که برای ماهها و با همکاری رسانه های مختلف در سرتاسر جهان به تحلیل و بررسی این مطالب پرداخته است. در بخشی از ایمیلهای منتشر شده به سرمایه گذاری های این شرکت و نحوه درآمد زایی آن اشاره شده است.

شرکت استراتفور که به نوعی "سیای خصوصی" به شمار می رود، اطلاعات تحلیلی خود را از سیاستهای جهانی به آژانسهای دولتی می فروشد.

یکی از اعضای گروه ناشناس که از هک شدن این اطلاعات محرمانه و انتقال آنها به ویکی لیکس اطلاع دقیق داشت به نشریه وایرد گفته است که ناشناسها از این رو اطلاعات را به ویکی لیکز انتقال دادند که این وب سایت از شهرت، قدرت و توانایی تحلیلی و انتشاری بالاتری نسبت به هکرهای ناشناس برخوردار است.

به گفته هکرها این شرکت از آن رو مورد حمله هکرها قرار گرفته است که از ایمنی بسیار ضعیفی برخوردار است و مشتریان آن را شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی تشکیل می دهند.

هکرهای ناشناس همچنین از همکاری ویکی لیکس برای انتشار اطلاعات هک شده که قرار است هر جمعه منتشر شود خبر دادند. همچنین ویکی لیکز همکاران رسانه ای جدیدی را برای انتشار مطالب خود انتخاب کرده است که این همکاران شامل گاردین، نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیستند.

بر اساس گزارش وایرد، ویکی لیکز طی 18 ماه گذشته دچار مشکلات فراوانی بوده و به واسطه مخالفتهای داخلی درباره شیوه مدیریتی و مشکلات قانونی که برای "جولیان اسانژ" بنیانگذار این سایت به وجود آمده بود کاملا از هم پاشیده شده بود. در صورتی که همکاری این دو شکلی جدی تر به خود بگیرد روند افشاگری اسرار دولتها و سازمانها دوباره از سر گرفته خواهد شد.