جشنواره فیلم رضوی دوره ای برگزار می شود

حسین خورشیدی معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن بیان این مطلب در خصوص چرایی چنین برنامه ریزی برای برگزاری هفتمین جشنواره فیلم رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : شش دوره از برگزاری جشنواره فیلم رضوی به شکل ترکیبی برگزار می شد و تجربه این شش سال چنین اثبات کرده است که فیلمسازان و همچنین مخاطبان دچار سردرگمی می شدند. به این معنا که فیلمسازان نمی دانستند اگر قرار است تولید داشته باشند اولویت این تولید با کدام گونه سینمایی است از سوی دیگر مخاطبان هم به دلیل علاقه به ژانرهای مختلف نمی دانند کدام یک از گونه های سینمایی را انتخاب کنند از همین رو تصمیم گرفتیم در هریک از دوره های برگزاری این جشنواره گونه های مختلف سینمایی را به نمایش بگذاریم .

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من برگزاری جشنواره به شکل مجزا امکان بهره برداری بیشتر از آثار را می دهد از همین رو از سال آینده آثار سینمای مستند در جشنواره رضوی به شکل مستقل برگزار می شود و در ادامه بهترین پژوهش سینمای مستند هم جایزه ویژه دریافت خواهد کرد.

خورشیدی در ادامه افزود: پس از برگزاری دوره هفتم این جشنواره، در نظرداریم برای جشنواره سال 92 جشنواه فیلم های داستانی را به شکل مستقل برگزار کنیم و در نهایت در جشنواره نهم رضوی سینمای داستانی و تله فیلم را خواهیم داشت و این چرخش ادامه پیدا می کند.

معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که از تولید آثارمستند با موضوع امام رضا(ع) و سایر ائمه حمایت خواهد کرد گفت: این دوره از جشنواره فیلم های رضوی در گونه سینمای مستند در دو بخش فیلم های مستند هشت دقیقه ای وهمچنین فیلم های نیمه بلند و بلند مستند برگزار می شود. فیلم های هشت دقیقه ای به مناسبت میلاد امام هشتم(ع) بنا گذاشته شده است .

وی در پایان افزود : از همین رو از تمامی فیلمسازانی که ایده هایی در این زمینه دارند حمایت درساخت فیلمها را فراهم خواهیم کرد.