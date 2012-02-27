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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

منتظری در گفتگو با مهر:

انتخابات فرصتی برای تقویت وحدت ملی است/ دشمنان در کمین انتخابات

انتخابات فرصتی برای تقویت وحدت ملی است/ دشمنان در کمین انتخابات

انار - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی انار انتخابات را فرصتی برای تقویت وحدت ملی در جامعه دانست.

حجت الاسلام حسن منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاندیداها ضمن رعایت اخلاق انتخاباتی به معرفی برنامه های خود بپردازند.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: تبلیغات به گونه ای انجام شود که دستاوردهای نظام و انقلاب به مردم معرفی شوند.

این مسئول با بیان اینکه عملکرد کاندیداها در راستای ایجاد وحدت ملی باشد، تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی نباید به تخریب یکدیگر بپردازند.

حجت الاسلام منتظری اظهار داشت: وعده هایی که کاندیداها می دهند باید سنجیده و در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس باشد. 

وی با اشاره به سخنان رهبری گفت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی در راستای عمل به فرمایشات این بزرگوار حضوری حداکثری در انتخابات داشته باشند.

وی تصریح کرد: مردم ایران در روز 12 اسفند حماسه ای دیگر خلق کرده و دشمنان را نامید می کنند.

این مسئول ابراز داشت: مردم در انتخاب نماینده اصلح نهایت دقت را به کار گیرند تا شاهد مجلسی قوی، سالم ، پیرو ارزش های نظام و متعهد به ولایت فقیه داشته باشیم. 

 

 
کد مطلب 1545108

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