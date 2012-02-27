اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست جریان شناسی بیداری اسلامی که در شهرکرد برگزار شد، بر ترسیم صحیح و روشن الگوی ایرانی اسلامی برای مدیریت جنبش بیداری در منطقه تأکید شد.

یکی از اساتید دانشگاه درجمع اعضاء جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه دینی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه جنبش بیداری به عنوان یک موج فراگیر اینک در مرحله ای تازه ای از تکامل خود قرار گرفته، گفت: هر قدرتی که بتواند الگوی حکومتی جدید را در کشورهای منطقه ترسیم کند پیروزاین جنبش است.

حمیدرضا ترقی به تلاش آمریکا برای القای الگوی حکومتی ترکیه به کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: پذیرش این الگو به دلیل برخی مسائل مذهبی، رفاه نسبی ایجاد شده در ترکیه، رضایتمندی مردم و جایگاه بین المللی این کشور برای بسیاری از کشورهای منطقه قابل قبول است.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی منجر به ضعف پایگاه اجتماعی و کاهش قدرت آمریکا در منطقه شده، افزود: آمریکا به همراه متحدانش سعی دارند با بحرانی نشان دادن اوضاع اجتماعی، اقتصادی و به ویژه وضعیت سیاسی ایران، الگوگیری کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی را تا حد امکان کاهش دهند.

ترقی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: نتیجه این انتخابات، ثبات سیاسی در کشور را به همراه دارد و توجه دوباره مسلمانان منطقه به نظام جمهوری اسلامی هم از اثرات بین المللی آن است.

وی تصریح کرد: زمان آن رسیده که با تصحیح رفتارهای سیاسی داخلی علاوه براثبات نظام جمهوری اسلامی به عنوان بهترین الگوی سیاسی جوامع اسلامی، در تحقق اهداف جهانی انقلاب اسلامی ایران تلاش شود.

این فعال سیاسی ارتقای بینش دینی نخبگان سیاسی کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت نسل جوان این کشورها را از راهکارهای توسعه روند الگودهی به جنبش بیداری اسلامی برشمرد و یادآور شد: روند بیداری اسلامی در منطقه استمرار خواهد داشت و ایران باید با به روزکردن ساختار سیاسی خود و تبیین ولایت فقیه، رهبری این جنبش را در دست گیرد.



آغاز برگزاری مرحله سوم گفتمان های دینی در شهرستان اردل



رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از آغاز سومین مرحله از گفتمانهای دینی مدارس در شهرستان اردل خبر داد.

حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی گفت: در این مرحله 72 گفتمان دینی به صورت کارگاهی و همایشی و با محوریت جوانان و نوجوانان، مسلکهای نوظهور و عرفان های انحرافی، آسیب شناسی فرهنگ دینی، مهدویت، عفاف و حجاب، جنگ نرم، بصیرت، مهارتهای زندگی، آسیب های اجتماعی و زن و خانواده در اسلام در مدارس شهرستان اردل برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری گفتمانهای دینی مدارس اردل با حضور هشت نفر از اساتید حوزه و دانشگاه، افزود: پاسخگویی به شبهات و سؤالات دانش آموزان و مربیان در زمینه مسائل اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، کمک به رشد و ترویج فضایل اخلاقی، تقویت هویت دینی و فرهنگی در نسل جوان و مقابله با تهاجم فرهنگی و آسیبهای اجتماعی در مراکز آموزشی از مهمترین اهداف برگزاری گفتمان های دینی در مدارس است.

صفوی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 680 گفتمان دینی به صورت کارگاهی و همایشی در مدارس استان برگزار شد، افزود: برگزاری این گونه از گفتمانها در سال تحصیلی جاری با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان انجام می شود.

400 خبر تبلیغات اسلامی بروجن دررسانه‌ها منتشر شده است



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 400 خبر تبلیغات اسلامی بروجن دررسانه‌ها منتشر شده است.

حجت الاسلام مجید الهیان بیان کرد: اخبار منعکس شده شامل گزارش فعالیتهای مختلف این نهاد در زمینه های فرهنگی، قرآنی و عمران، فعالیت مؤسسات قرآنی، هیئتها و مدارس صدراست.

وی تأکید کرد: فعالیتهای فرهنگی و مذهبی روحانیان مستقر از دیگر اخبار تهیه شده است.

الهیان تعداد اخبار این نهاد را یک‌هزار و 400 خبر دانست و گفت: همه این اخبار به همراه تصویر در سایت تبییان منعکس شده است.



رشد 20درصدی برگزاری مراسم مذهبی در اردل



رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: امسال با برنامه ریزی انجام شده برپایی مراسم مذهبی در اردل 20درصد رشد داشت.



حجت الاسلام سید حسن چراغی افزود: امسال شهرستان اردل با برپایی بیش ازشش هزار برنامه مذهبی شامل سینه زنی، زنجیر زنی ، شیر خوارگی، زیارت عاشورا، دعای کمیل وسفره اندازی خانگی نسبت به سال های گذشته رشدی 20درصدی داشت.

وی ادامه داد: این رشد با حضور جوانان چشم انداز خوبی را برای سالیان آینده شهرستان اردل رقم می زند.

چراغی تصریح کرد: پنج هیئت جدید نیزدر حال تاسیس است و تاسال آیند تعداد هیئتهای ثبت شده به 150 می رسد.

برگزاری مسابقه تفسیر سوره فرقان در کیار



کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی کیار گفت: کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی کیار مسابقه تفسیر سوره مبارکه فرقان را در سطح ادارات شهرستان برگزار کرد.



طاهر خسرویان گفت: این مسابقه بر اساس جزوه تفسیر سوره فرقان حجت الاسلام قرائتی و با حضور کارکنان ادارات شهرستان کیار برگزار شد.

این مسابقه به صورت کتبی برگزار شد و به 12نفراز برگزیدگان به قید قرعه لوح یادبود و جوایزاهداء خواهد شد.

این مسابقه با حضور 40نفر از کارکنان ادارات شهرستان کیار برگزار شد.