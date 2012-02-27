ارزش معنوی فروش پیراهنم برایم مهم بود/ خوشحالم یک فیلم ایرانی اسکار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ایمون زاید در مراسم اهدای لباس های خود که پس از پایان تمرین برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: شاید این لباس و کفش ارزش بالای مادی ندارد اما مهمترین اتفاق این است که بخشی از پول فروش آن به امور خیریه و انسانی تعلق می گیرد که این مسئله برای من اهمیت بالایی دارد. برای من مهم است که این دوست عزیزمان چنین هزینه بالایی را برای حرکتی انسان دوستانه انجام داده است.

وی با بیان اینکه تاکنون چنین اتفاقی برایش رخ نداده است، افزود: در باشگاه های قبلی که حضور داشتم بعضی وقت ها لباس های تیم برای امور خیریه به حراج گذاشته می شد اما امروز یک فرد هزینه بالایی برای خرید این پیراهن انجام داده که من باید به خاطر این خرید از وی تشکر کنم.

مهاجم پرسپولیس در مورد اینکه آیا بالاخره توپ دربی را هم گرفت، افزود: متأسفانه نه، در فوتبال ایرلند سنتی وجود دارد که بازیکن پس از هت تریک در یک مسابقه توپ آن بازی را که همه بازیکنان روی آن امضا کرده اند را نگه می دارد اما این اتفاق برای من نیفتاد.

وی با ابراز خوشحال از اینکه لباس هایش با هزینه ای به فروش رفت که لباس های بازیکنان بزرگ دنیا از جمله مسی و .... به فروش می رود افزود: من در آن بازی در حالی به میدان آمدم که تیم 2 بر صفر عقب بود و انتظار نداشتم در این زمان 3 گل بزنم. فوتبال غیر قابل پیش بینی است و در دربی این مسئله ثابت شد.

زاید در ادامه در مورد اینکه پس از آن بازی فکر نمی کرد کارش بزرگ بوده آیا امروز به این نتیجه رسیده است، که چه گل های مهمی را به ثمر رسانده است، اظهار داشت: آن روز گلزنی سریع برای من اتفاق افتاد و غیر قابل پیش بینی بود. اما امروز متوجه شدم که آن گل ها و پیروزی پرسپولیس اتفاق بزرگی برای من بود.

وی در مورد قرار گرفتن نامش در بین بهترین بازیکنان ایرلند، اظهار داشت: این اتفاق بزرگی برای من است، من قبلا در نظرسنجی فوتبالیست های ایرلندی در ماه دسامبر جزو نفرات منتخب بودم و خیلی خوشحالم در این فهرست نامم قرار گرفته است.

مهاجم پرسپولیس با بیان اینکه به بازی با الهلال می رسد ادامه داد: من تلاشم را می کنم تا در آن بازی حضور داشته باشم، من بازی های الهلال را دیدم و آنها یکی از قوی ترین تیم های آسیا هستند. ولی امیدوارم پرسپولیس در آن بازی و خصوصا مسابقات اسیایی موفق ظاهر شوند.

زاید در پاسخ به این سوال که به فکر هت تریک در این مسابقات هم هست تصریح کرد: این اتفاق قطعا می تواند عالی باشد ولی من بیش از این پیروزی تیم با هر نتیجه ای برایم مهم است زیرا مسابقه بسیار مهمی را پیش رو داریم.

وی در مورد اینکه دوست دارد بازیکن ثابت باشد و یا اینکه با حضور کوتاه مدت در زمین هت تریک کند ادامه داد: ترجیح بازیکن اصلی باشم و به موفقیت تیم کمک کنم.

وی در مورد شرایطش و اینکه دوست دارد در پرسپولیس بماند؟ افزود: من در پرسپولیس خیلی خوشحالم، احساس راحتی دارم و شرایط خوبی است گرچه چند پیشنهاد دارم اما تصمیمی نگرفته ام.

مهاجم پرسپولیس که پیش از این از علاقمندی اش به تیم های ایرانی سخن گفته بود در پایان در مورد اعطای جایزه اسکار به اصغر فرهادی برای فیلم جدایی نادر از سیمین گفت: من می دانستم این فیلم کاندیدای دریافت این جایزه مهم شده است اما نمی دانستم امروز صبح جایزه را گرفته است. این یک موفقیت بزرگ است زیرا می دانم نخستین فیلم ایرانی است که اسکار دریافت کرده است و از این مسئله خیلی خوشحال شدم.