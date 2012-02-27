قیمت پایه سیب 1500 و پرتقال 1050 تومان است/370 غرفه توزیع میوه شب عید در البرز

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قیمت خریداری شده سیب 1500 و پرتقال 1050 تومان است که این قیمت بدون محاسبه حمل و نقل و سردخانه است.



وی گفت: برای میوه شب عید استان البرز سیب درجه یک دماوند و پرتقال درجه یک مازندران خریداری شده است که هم اکنون در سردخانه های استان ذخیره سازی و نگهداری شده است.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: هزینه ضایعات، حمل و نقل و نگهداری بر قیمت میوه ها اضافه خواهد شد و سپس قیمت نهایی آن اعلام می شود.



370 غرفه توزیع میوه در استان البرز دایر می شود



خلیلی با اشاره به اینکه 370 غرفه ثابت و سیار در استان البرز برای توزیع میوه ایام نوروز دایر می شود، اضافه کرد: میوه شب عید استان البرز در 120 پایگاه سیار و بیش از 250 جایگاه ثابت توزیع خواهد شد.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: استان البرز از لحاظ میوه شب عید هیچ مشکلی ندارد و میوه به وفور در انبار و سردخانه ها ذخیره سازی شده است.