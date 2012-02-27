خوزستان پنج مدال از مسابقات ملی مهارت کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جوانان زیر21سال خوزستان در رشته آجرچینی مدال طلا توسط مهدی آذربیک، مدال نقره رشته جواهرسازی توسط هادی حسن زاده و مدال برنز در رشته نرم افزار توسط سعید یارشکیبا را به دست آوردند.

همچنین در رشته های فناوری خودرو توسط محمد چهره پرداز برگزیده تاسیسات الکتریکی توسط نبی حمید کسب کردند.



تیم خوزستان پنج دیپلم افتخار نیز در رشته طراحی مهندسی مکانیک، جوشکاری، قنادی، خیاطی وکنترل صنعتی به ارمغان آورد.



دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور 31 استان از سراسر کشور و در 26 رشته از 26 بهمن تا چهارم اسفند در سه حوزه تهران تربیت مربی کرج و استان البرز برگزار شد.



خوزستان با تیمی متشکل از 13 برگزیده از جوانان خوزستان در 13رشته به این رقابتها اعزام شده بود. نفرات برگزیده هر سه رشته برای تشکیل تیم جمهوری اسلامی ایران پس ازحضور اردوهای آموزشی مهارت عازم المپیاد جهانی مهارت در سال 2013 که در کشور آلمان برگزار می شوند.



