پلیمر جای فولاد را در خطوط انتقال نفت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، این قرارداد با حضور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد این دو مجموعه عصر روز یکشنبه (هفتم اسفندماه) در تهران امضا شد.

لوله و اتصالات فلزی با کامپوزیتهای پلیمری با هدف افزایش مقاومت لوله و اتصالات فلزی صنایع نفت و گاز در برابر خوردگی و همچنین کاهش اصطکاک جایگزین لوله و اتصالات قدیمی می شود.



سبکی وزن، سهولت نصب و راه اندازی لوله و اتصالات فلزی و صرفه جویی اقتصادی از دیگر مزایای جایگزینی لوله و اتصالات فلزی کامپوزیت های پلیمری در صنایع نفت و گاز است.

این طرح در منطقه عملیاتی نفتی مارون 3 و 4 و بر روی 10 کیلومتر از خطوط لوله و اتصالات این منطقه بدون اینکه تولید تحت شعاع عملیات جایگزینی قرار گیرد، انجام خواهد شد.



هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در مراسم امضای این تفاهنامه با بیان اینکه تامین کالا و تجهیزات 70 درصد نیاز هر پروژه را تشکیل می دهد، اظهار کرد: این شرکت برای رسیدن به تولید پایدار، نیازمند اجرای پروژه و ساخت داخلی قطعات مورد نیاز پروژه های نفت و گاز است.



وی به سفارش ساخت هفت هزار قطعه مورد مصرف در صنایع نفت و گاز از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: این در حالی است که سفارش ساخت در 10 سال گذشته حدود سه هزار قطعه بوده است.



قلاوند تصریح کرد: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان پشتوانه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از این پس می تواند در زمینه ساخت قطعات ویژه پلیمری و نانوکامپوزیتها حامی مناطق نفت خیز باشد.