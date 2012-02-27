دانش آموزان بردخونی یک روز آشپزی را تجربه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این دانش آموزان صبح دوشنبه دست در فضایی صمیمی با تهیه وسایل پخت و پز، اردوی درون مدرسه‌ای را برگزار کرده و تجربه‌ای از خانه داری را در محیط مدرسه تجربه کردند.

بخشدار بردخون در حاشیه این بازدید با بیان اینکه چنین فرصتهایی امکان خلاقیت را در دانش آموزان ایجاد می کند، گفت: همه ما نیاز داریم بر اساس دانش و تجربه خود دست به کارهایی بزنیم که قبل از آن سابقه نداشته و دانش آموزان ضمن مرور درس حرفه، دست به تجربه‌ای ارزشمند برای زندگی آینده زدند.

مسعود محمدپور افزود: باید به فرزندان خود فرصت کار و تلاش دهیم تا استعدادهای نهفته خود را بروز دهند و به مراتب بالای علمی و کسب تجربه برسند.

بهرام حسینی‌پناه معاون آموزش و نوآوری اداره آموزش و پروش بردخون نیز با تقدیر از مسئولان برگزاری این اردو گفت: مدارس به سمت ایجاد خودباوری و اعتماد بنفس در دانش آموزان پیش می روند و امیدواریم با اجرای طرح تحول در آموزش و پرورش، دروس به صورت علمی همراه با کار عملی و کسب تجربه پیش برود.

معصومه دانایی فرد مدیر مدرسه راهنمایی نرجس نیز گفت: این برنامه به نام آشپزهای کوچک اما ماهر بر اساس تجربه قبلی و با برنامه‌ریزی و همکاری دبیر درس حرفه و فن مدرسه خانم شهنیایی اجرا می شود و دانش آموزان و اولیای آنان استقبال بسیار خوبی از آن داشتند و از مدتها قبل بر اجرای آن اصرار داشتند.

وی افزود: امروز روزی خاطره انگیز برای دانش آموزان خواهد بود و کارهای ابتکاری و جدید که فعالیت عملی داشته باشد با علاقه دانش آموزان همراه است و امیدواریم بتوانیم برنامه‌های دیگری نیز در این زمینه به مرحله عمل برسانیم.

در پایان نیز دانش آموزان در فضایی دوستانه سفره هایی پهن کردند و دست‌پخت‌های خود را با علاقه میل کردند. بخشدار بردخون هدایایی به دانش آموزان اهدا کرد.