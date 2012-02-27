رای اولیها با مقوله انتخابات احساسی برخورد نکنند/ کاندیداهای مجلس شیفته خدمت باشند

حجت الاسلام کریم شائق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاندیدای اصلح باید کسی باشد که نیازی به نماینده بودن نداشته باشد بلکه نمایندگی است که به وجود او نیازمند است.

این مسئول گفت: انتخابات مجلس نهم حماسه دیگری است و کسی در این حماسه پیروز است که وامدار فردی نباشد زیرا افرادی که وامدار دیگران هستند، نمیتواند مستقل عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه نماینده باید مظهر اندیشه، پیشرفت و توسعه باشد، افزود: نماینده مجلس باید فکر فعالی داشته باشد نه اینکه مصرف کننده تفکرات دیگران باشد.

شائق اعلام کرد: یک نماینده علاوه بر اینکه باید کارشناس در قانون گزاری درست توام با آینده نگری بوده قدرت حسن اجرای آن قوانین را هم داشته باشد.

وی یادآور شد: نماینده باید قانون گذار و ناظر خوبی باشد، وامدار جناح و احزاب و به مظاهر قدرت و ثروت چشم نداشته باشد.

امام جمعه نصیرشهر شهرستان رباط کریم با اشاره به شرایط کنونی جامعه افزود: دشمن درصدد این است که نگذارد مردم در انتخابات شرکت کنند، چون حضور مردم در صحنه نشان دهنده قدرت و پشتوانه نظام کشور است و ملتل ما نشان داده اند که بر خلاف خواسته دشمنان عمل می کنند.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بعد از 34 سال، درک سیاسی ملت ایران ارتقا یافته و مردم با فهم موقعیت سیاسی کشور و منطقه خاورمیانه همیشه با شور وشعور انقلابی به صحنه می آیند.

شائق بیان کرد: افراد 18 ساله که برای اولین بار وارد صحنه بزرگ انتخابات می شوند، نباید با این مسئله احساسی برخورد کنند،‌رای اولیها باید در رابطه با انتخابات مثل کنکور با دقت و حوصله عمل کنند.