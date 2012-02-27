کرسی آزاداندیشی با موضوع قاچاق، تبعات و پیامدها در سقز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه کرسی آزاداندیشی در دانشگاه پیام نور مرکز سقز با حضور ریاست، اساتید و دانشجویان دانشگاه، جانشین فرماندهی و معاونت اجتماعی انتظامی شهرستان سقز در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

عضو هیئت علمی مرکز پیام نور سقز در ابتدای این مراسم به ارائه نتایج و یافته های پژوهشی خود مبتنی بر روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در خصوص ریشه ها، علل و دلایل گسترش و استمرار قاچاق کالا پرداخت.

مهدی قادری عواملی از جمله وضعیت جغرافیایی منطقه و وجود مرز مشترک با کشور عراق، مشکلات اقتصادی و بیکاری، تفاوت قیمت کالاهای تولید داخل و خارج و مشکلات اداری و سازمانی در نحوه مبارزه با قاچاق کالا را از مهمترین علل افزایش قاچاق عنوان کرد.

وی همچنین کسب سود و در آمدهای کلان ناشی از قاچاق و وجود بسترهای فرهنگی و گسترش قاچاق در جامعه را از دیگر عوامل زمینه ساز قاچاق بیان کرد و گفت: همکاری و جلب مشارکت مردم بهترین شیوه در راستای مقابله با قاچاق کالا به شمار می رود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سقز اظهار داشت: علیرغم مشکلات و ریسک های قاچاق کالا تداوم بیکاری، استفاده از قاچاق به عنوان منبعی برای تعادل قیمت ها، کمبود مهارت و تخصص افراد حامل کالای قاچاق، مشکلات اقتصادی و خانوادگی، تلاش فرد برای جبران سریع خسارات وارده و سود آوری بالا به استمرار قاچاق کالا کمک می کند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سقز نیز طی سخنان کوتاهی با ارائه آمار و مستنداتی به میزان، شیوه و شگردهای قاچاق کالا در منطقه پرداخت و افزود: همجواری با کشور عراق و بی ثباتی کشورهای همسایه، میل به ثروت های باد آورده، نبود موازنه قیمت کالاها در داخل و خارج، خلاهای قانونی، ضعف زیر ساخت های اقتصادی و تجارت رسمی در گسترش قاچاق کالا موثر بوده است.