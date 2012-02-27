95 درصد متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی در قروه به بانک های عامل معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش شعبانی در جلسه کمیسیون کارشناسی کار گروه تخصصی اشتغال شهرستان قروه گفت: بیش از 95 درصد متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی توسط دستگاه های اجرایی به بانک های عامل معرفی شده اند که اکثر این افراد موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال از همه بانک های عامل و نیز دستگاه های اجرایی مرتبط در این زمینه انتظار می رود سرعت عمل بیشتری در ارائه تسهیلات به متقاضیان به کار گیرند.

دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قروه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و از اعلام آمادگی کمیته های کارگری و تولید کنندگان واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی شهرستان قروه جهت حضور پرشور در این انتخابات خبر داد.

شعبانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "انتخابات یکی از آزمون های ملت بزرگ ایران در مقابل چشم دشمنان است"، اظهار داشت: وظیفه همه ملت ایران است که در این آزمون مهم و سرنوشت ساز مشارکت فعال داشته باشند و با تمام توان، متحد و یک دل برای خلق حماسه ای پرشکوه در 12 اسفند ماه جاری آماده شوند.

همایش ساخت و ساز استاندارد در کردستان برگزار شد

همایش ساخت و ساز استاندارد با حضور جمعی از مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره شرکت های ساختمانی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

این همایش به مناسبت روز مهندس و با هدف آشنا سازی مهندسان ناظر با قوانین و مقررات موجود در رابطه با ساخت و ساز استاندارد و ایمن و نیز مقررات قانون کار و آئین نامه های حفاظتی در دانشگاه کردستان برگزار شد.

در این سمینار علاوه بر بیان مطالب در ارتباط با ساخت و ساز استاندارد و ایمن از سوی استادان مربوطه مواردی از جمله چالش حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی و قوانین و مقررات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در همایش ساخت و ساز استاندارد در کردستان نقش و وظایف مهندسان ناظر و مجریان پروژه های عمرانی در کاهش حوادث برای مهندسان ناظر آموزش داده شد.

این همایش با همکاری دفتر فنی و دفتر آموزش و پژوهش استانداری و همچنین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، آموزش فنی و حرفه ای، شرکت هورام سازه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

گفتنی است برگزاری نمایشگاه نشریات و تکنولوژی های جدید و افزودنی های مجاز بتن از بخش های جنبی این همایش بود.