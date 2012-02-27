مردم با بصیرت سیاسی بالا در انتخابات حضور پیدا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب کاتبی دوشنبه در جمع کارکنان اداره گاز ناحیه دامغان در نمازخانه این اداره اظهار داشت: انتخابات یک مسئله مهم و اساسی بوده و باید با حضور و مشارکت بالای مردمی برگزار شود.

وی یادآور شد: حضور پرشکوه مردم در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند دشمن شکن باشد و ترفند و توطئه های دشمنان را که از مدت ها قبل آغاز شد را خنثی کند.

این کارشناس سیاسی افزود: بصیرت سیاسی ملت ایران با حضور در انتخابات افزایش پیدا میکند و هر چه این حضور باشکوه تر باشد به افزایش بصیرت ملت ایران کمک فراوانی خواهد کرد.

وی تخریب, تهمت و غیبت در انتخابات را ضربه بزرگ به نامزدها یاد کرد و اظهار داشت: کاندیدایی در امر انتخابات و فعالیت های تبلیغاتی خود موفق است که از تخریب, تهمت و غیبت نسبت به دیگر رقبای خود پرهیز کند.

کاتبی اضافه کرد: همه ما باید در امر سرنوشت ساز انتخابات دخیل باشیم و بی تفاوتی به انتخابات به منزله بی تفاوتی به نظام محسوب می شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چشم به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوخته اند تصریح کرد: دشمنان حضور ملت را در پای صندوق های اخذ رای رصد می کنند.

کارشناس سیاسی افزود: شناخت و آگاهی کامل از کاندیدا ما را در انتخاب درست در روز جمعه 12 اسفند ماه سال جاری کمک میکند.

وی حضور مردم در این انتخابات را مهم برشمرد و گفت: حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات روز جمعه 12 اسفند ماه سال جاری به منزله لبیک به ندای رهبر انقلاب است.

این نشست با هدف ارتقاء بصیرت سیاسی کارکنان اداره گاز ناحیه دامغان از سوی پایگاه بسیج شهید زمانی این اداره برگزار شد.