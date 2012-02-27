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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

طی مراسمی/

مربیان برتر ورزشی صفادشت ملارد تجلیل شدند

مربیان برتر ورزشی صفادشت ملارد تجلیل شدند

ملارد - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس فراکسیون ورزشهای رزمی مجلس شورای اسلامی، مربیان برتر حوزه بدنسازی در صفادشت ملارد تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تجلیل از مربیان برتر رشته بدنسازی بخش صفادشت شهرستان ملارد با حضور حسین گروسی نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این مراسم، مربی برتر بدنسازی بانوان شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظها رداشت: بی شک  ایجاد انگیزه و رغبت در زمینه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

سیده الهه اجاق افزود: به طور قطع سوق یافتن افراد خانواده به ویژه مادران و همسران به سمت فعالیتهای ورزشی می تواند بسترهای ایجاد شادابی و نشاط را در میان تمام اعضای خانواده فراهم کند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت فعال بانوان در امر ورزش گفت: خوشبختانه هم اکنون گرایش به محیطهای ورزشی در بین بانوان افزایش چشمگیری داشته و توجه به سلامت روان و سلامت جسمانی در اولویت قرار گرفته است.

این مربی ورزشی عنوان کرد: در حال حاضر حدود یکصد نفر از بانوان صفادشتی در باشگاه نمونه ورزشی ایلیاد در دو نوبت صبح و عصر مشغول به فعالیت هستند .

اجاق افزود: استقبال کم نظیر بانوان صفادشتی در سالهای اخیر حاکی از تغییر رویکرد بانوان به امر ورزش و سلامتی جسمانی در این منطقه است .

این کارشناس با تاکید بر حضور پویای بانوان در عرصه های مختلف ورزشی عنوان کرد: پرداختن به ورزشهای پایه از جمله آمادگی جسمانی و ایروبیک ضمن ایجاد روحیه بانشاط بسترساز حضور قدرتمند زنان و دختران در میادین ملی و بین المللی خواهد شد.

در این گردهمایی ورزشی که صبح امروز با حضور حسین گروسی نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس و رئیس کمیسیون ورزش های رزمی این نهاد برگزار شد، از مربیان برتر ایروبیک و بدنسازی بخش ملارد از جمله سیده الهه اجاق در بخش بانوان و علی اکبر جعفری قهرمان پرورش اندام بخش ملارد و دارنده عناوین مختلف کشوری تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1545133

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