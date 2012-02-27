سهم یک درصدی صنعت اردبیل در کشور/ جبران عقب ماندگی تا سال 1404

محمد عظمایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رتبه 21 استان در توسعه یافتگی صنعتی در بین استانهای کشور افزود: استان اردبیل بدون احتساب استان البرز در کنار استانهای لرستان و خراسان جنوبی در رتبه 21 کشوری قرار دارد.

وی تصریح کرد: اردبیل در روند سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم توسعه با 757 میلیارد و 559 میلیون ریال در جایگاه سی ام کشور قرار دارد که شایسته این منطقه نبوده و باید برای افزایش این روند تلاش کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا بیان اینکه اردبیل در طول برنامه سوم توسعه رتبه 24 سرانه سرمایه گذاری در بین استانها را داشت، اضافه کرد: در طول برنامه چهارم نیز در سرانه سرمایه گذاری از رتبه 24 به رتبه 15 ارتقا پیدا کرد و تلاش می شود در طول برنامه پنجم توسعه این روند افزایش یابد.

وی با اشاره به روند سرمایه گذاری در طول اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در استان تصریح کرد: با توجه به اطلاعات موجود در سالنامه آماری، بخش صنعت و معدن استان اردبیل در طول دوره های قبل مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده بطوریکه استان با 757 میلیارد و 559 میلیون ریال سرمایه گذاری در طول برنامه اول توسعه در رتبه 30 کشوری قرار داشت.

عظمایی سهم تولید ناخالص داخلی استان اردبیل در حوزه صنعت را در بین فعالیتهای اقتصادی استانها طی سال 79 حدود 14.6 درصد برشمرد و افزود: این سهم در سال 85 به به 15.3 درصد افزایش یافته و آماری از سال 85 به بعد در این مورد ارائه نشده است.

سهم اشتغال بخشهای اقتصادی استان 26 درصد است

وی سهم اشتغال بخشهای اقتصادی استان را 26.2 درصد دانست و عنوان کرد: اشتغال 19 هزار و 915 نفر در بخشهای اقتصادی نشان از پتانسیل قوی این بخش در اشتغالزایی است که با برنامه ریزی علمی و عملی باید بیشتر از این میزان افزایش پیدا کند.

این مسئول با بیان اینکه استان اردبیل در برنامه دوم توسعه رشد خیلی خوبی داشته است، یادآور شد: در طول برنامه دوم توسعه استان اردبیل با هزار و 392 میلیارد و 166 میلیون ریال در جایگاه 17 کشور قرار گرفت اما در طول برنامه سوم توسعه با سرمایه 890 میلیارد و 216 میلیون ریالی دوباره به جایگاه 26 کشور در بین استانها سقوط کرد.

وی سهم استان اردبیل در سرمایه گذاری برنامه چهارم توسعه را یک درصد از کل کشور اعلام کرد و افزود: استان اردبیل در طول برنامه چهارم توسعه با سه هزار و 523 میلیارد و 825 میلیون ریال سرمایه گذاری در رتبه 19 کشوری قرار گرفت.

عظمایی تغییرات صورت گرفته در طول برنامه های پنج ساله را ناشی از رشد و توسعه استان دانست و اضافه کرد: مطالعات و بررسیهای بیشتری انجام می شود تا برمبنای آن برنامه های اینده بخش صنعت و معدن استان هدف گذاری شود.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزیهای انجام شده در صدد جبران عقب ماندگی صنعتی استان هستیم، تصریح کرد: در صورت استمرار روند رشد توسعه فعلی نه تنها عقب ماندگی این بخش تا سال 1404 بر طرف خواهد شد، بلکه از سایر بخشهای اقتصادی استان نیز فراتر خواهد رفت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متذکر شد: با رشد سرمایه گذاری در استان، احداث صنایع بزرگ و مادر به صورت تصاعدی افزایش می یابد و این حاکی از شتاب رو به رشد توسعه صنعتی استان می باشد و در آینده ای نه چندان دور با تکمیل شدن این ظرفیتها و همچنین بهره برداری از پتانسیلهای ذاتی آن و مهیا کردن زیر ساختهای لازم اردبیل به جایگاه شایسته خود ارتقا می یابد.

اردبیل دارای رتبه 22 کشوری در صدور پروانه صنعتی است

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری صنعتی در 953 واحد صنعتی استان افزود: این تعداد واحدهای صنعتی با هشت هزار و 838 میلیارد ریال سرمایه گذاری فعالیت کرده و 18 هزار و 957 نفر در این بخش شاغل هستند.

عظمایی با بیان اینکه هشت شهرک صنعتی در استان وجود دارد، تاکید کرد: این تعداد شهرک صنعتی با هفت نواحی صنعتی در زمینی به مساحت هزار و 50 هکتار در شهرهای مختلف استان از جمله اردبیل، مشگین شهر، خلخال و... مشغول فعالیت صنعتی هستند.

وی با اشاره به فعالیت 144 معدن در استان تصریح کرد: 235 میلیارد ریال در معادن مختلف شهرستانهای استان سرمایه گذاری شده و زمینه اشتغال 958 نفر در معادن ایجاد شده است.

این مسئول با اشاره به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده در استانهای کشور گفت: در استان اردبیل برای 899 واحد صنعتی پروانه بهره برداری صادر شده است که از این حیث رتبه 22 کشوری در بین 30 استان کشور را دارد.

شکوفایی صنعتی اردبیل پس از انقلاب محقق شد

وی عدم وجود زیرساختهای صنعتی اردبیل در دوره قبل از انقلاب را یادآور شد و تصریح کرد: قبل از انقلاب بخش صنعت و معدن استان اردبیل وضعیت مطلوبی از نظر امکانات و زیرساختها نداشته و فاقد تاسیسات صنعتی و معدنی بود و کل صنعت استان در واحدهای آجر پزی، آرد سازی و واحدهای شرکت کشت و صنعت مغان خلاصه می شد.

عظمایی با بیان اینکه در سالهای اول انقلاب نیز سهم اردبیل از صنعت ناچیز بود، اضافه کرد: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیز به علت مشکلات سیاسی مخصوصا جنگ تحمیلی تحول عمده ای در صنعت استان رخ نداد تا اینکه در شروع برنامه اول توسعه مسئولان در صدد توسعه منطقه بر آمدند.

وی گام اول توسعه صنعتی استان را همگام با استان شدن اردبیل بیان کرد و افزود: با تشکیل استان اردبیل در سال 72 تحرکاتی در جلب سرمایه گذاران در سطح استان ایجاد شد و با تشکیل چهارچوبهای اقتصادی از جمله ادارات کل صنایع، معادن و شرکت شهرکهای صنعتی رغبت و علاقه برای سرمایه گذاری به دلیل دسترسی آسان و سهل مجریان طرحهای صنعتی و معدنی به دستگاههای دولتی افزایش یافت.

عظمایی تاکید کرد: طوریکه آرام آرام گامهای اولیه با احداث و راه اندازی طرحهای صنعتی مانند سیمان، لاستیک، شیر خشک صنعتی، رنگ، ابزار آلات صنعتی، آب معدنی، ریسندگی، فراورده های لبنی، آجر سفال، کشتارگاههای صنعتی دام و طیور، پنبه پاک کنیها، فولاد، نئوپان سازی، سرد خانه های صنعتی، فراورده های سیب زمینی، لوله و اتصالات پلی اتیلن و قطعات خودرو برداشته شد.

اردبیل در زمینه مواد معدنی از استانهای ممتاز کشور است

وی با اشاره به وضعیت معادن استان تصریح کرد: پس از استان شدن، مطالعات و فعالیتهای اکتشافی پراکنده ای از محل اعتبارات استانی برای اکتشاف کانیهای فلزی و غیر فلزی صورت گرفت که منجر به شناسایی و معرفی ذخایر قابل توجهی در زمینه سنگهای ساختمانی و تزیئنی، مصالح ساختمانی و صنعتی، سنگها، کانیهای صنعتی و کانیهای فلزی شد

عظمایی، معادن مصالح ساختمانی استان را غنی دانست و تصریح کرد: مطالعات معادن استان نشان داده که اردبیل در زمینه ذخایر مصالح ساختمانی مواد معدنی طبقه یک جزو استانهای ممتاز به شمار می رود، اما در زمینه ذخایر فلزی و غیر فلزی مواد معدنی طبقه دو از وضعیت خیلی مناسب معدنی برخوردار نیست.