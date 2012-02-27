فرهنگ و هنر رکن مهم همکاری های دو جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، سفیان میمونی عصر روز گذشته در مراسم افتتاح هفته صنایع دستی سنتی الجزایر در مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران اظهار داشت: آغاز و برپایی این نمایشگاه حاصل زحمات همکاران زیادی از جمله دوستان ما در وزارت گردشگری و صنایع دستی الجزایر، عزیزان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، اتاق ملی صنایع دستی و بازرگانی و سفارت الجزایر است.

وی افزود: این رویداد مهم حاصل مصوبات کمیته عالی مشترک بوده و نمایانگر اشتیاق الجزایر و جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش همکاری ها در تمامی زمینه ها است.

میمونی تصریح کرد: اگر چه همواره در روابط دو جانبه ابعاد فرهنگی تحت الشعاع سیاست، اقتصاد و تجارت قرار گرفته است اما بی شک فرهنگ و هنر یکی از ارکان مهم همکاری ها را تشکیل می دهد چرا که آشنایی با سنت ها و رسوم را در برداشته و گرم شدن روابط بین مردم را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی را فراهم خواهد کرد که ایرانیان مهربان به درک بهتری از غنا و تنوع صنایع دستی کشور الجزایر دست یابند.

سفیر الجزایر در تهران خاطرنشان کرد: به عنوان نقطه اتصال 3 تمدن عربی، مدیترانه ای و آفریقایی تاریخ الجزایر مهد هنرها، تمدن و آغوشی باز برای دیدارها و تبادلات فرهنگی بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: صنایع دستی الجزایر امروز غنای فرهنگی الجزایر را به تصویر می کشد. دولت الجزایر اهمیت ویژه ای برای حوزه استراتژیک صنایع دستی قائل است.

میمونی اظهار داشت: بر این اساس وزارت گردشگری و صنایع دستی و اتاق ملی صنایع دستی و بازرگانی الجزایر نقش پررنگی در تقویت این بخش ایفا می نماید. این تلاش ها برای ایجاد انگیزه در صنایع دستی با هدف توسعه محلی، اشتغالزایی، حمایت از رشد اقتصادی و افزایش جاذبه توریستی الجزایر صورت می گیرد.

در این مراسم همچنین قطعه ای از موسیقی اندلسی الجزایر به رهبری "محمد شریف صعودی" نواخته شد. در این مراسم "رشید کردستانی" معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران حضور داشتند.

نمایشگاه صنایع دستی الجزایر از امروز تا جمعه 12 اسفند در مجموعه تاریخی و فرهنگی نیاوران برپا است و بازدید از آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.