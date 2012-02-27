اهدا خون در قم۲۱ درصد رشد داشته است

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته میزان اهدا خون در قم ۲۶ هزار و ۹۸۹ واحد بود که این رقم در سال جاری به ۳۲ هزار و ۷۱۰ واحد رسید که رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.



وی در خصوص میزان اهدا مستمر خون نیز گفت: اهدا مستمر خون نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 و 4 دهم درصد افزایش داشته است.



مدیر عامل پایگاه انتقال خون قم در ادامه از ارسال ۱۹ هزار و ۴۳۱ واحد پلاسما در سال گذشته به پالایشگاه کشور خبر داد و اظهار داشت: این میزان در سال جاری به ۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد رسد.



الهی ادامه داد: ارسال پلاسما به پالایشگاه کشور رشد ۳۲ درصدی نشان می‌دهد.



وی از ارسال فرآورده‌های خونی به شهرهای اهواز و بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: این میزان در سال گذشته و جاری به ترتیب ۵ و ۷ هزار واحد بوده است که ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.