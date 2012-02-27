اهدا خون در قم۲۱ درصد رشد داشته است

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته میزان اهدا خون در قم ۲۶ هزار و ۹۸۹ واحد بود که این رقم در سال جاری به ۳۲ هزار و ۷۱۰ واحد رسید که رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
وی در خصوص میزان اهدا مستمر خون نیز گفت: اهدا مستمر خون نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 و 4 دهم درصد افزایش داشته است.
مدیر عامل پایگاه انتقال خون قم در ادامه از ارسال ۱۹ هزار و ۴۳۱ واحد پلاسما در سال گذشته به پالایشگاه کشور خبر داد و اظهار داشت: این میزان در سال جاری به ۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد رسد.
الهی ادامه داد: ارسال پلاسما به پالایشگاه کشور رشد ۳۲ درصدی نشان میدهد.
وی از ارسال فرآوردههای خونی به شهرهای اهواز و بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: این میزان در سال گذشته و جاری به ترتیب ۵ و ۷ هزار واحد بوده است که ۴۳ درصد رشد نشان میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل پایگاه انتقال خون قم از رشد ۲۱ درصدی اهدا خون در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته میزان اهدا خون در قم ۲۶ هزار و ۹۸۹ واحد بود که این رقم در سال جاری به ۳۲ هزار و ۷۱۰ واحد رسید که رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
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