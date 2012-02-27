احداث زیبا راه "کوه گل "سی سخت تصویب شد

احمدجمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برنامه‌ریزیهای انجام شده و شروع و تکمیل این محور تفریحی شاهد رونق و توسعه همه جانبه و شناخت هر چه بیشتر از زیبایی‌های استان و شهر توریستی سی‌سخت خواهیم بود.

وی اظهار داشت: با احداث این محور طول مسافت شهر توریستی سی‌سخت به کوه گل با آرامش و امنیت بالا، چشم‌انداز بسیار زیبا و زمان سفر 20 دقیقه‌ای آماده پذیرش از مسافران و جذب توریست‌های خارجی خواهد بود.

جمشیدی افزود: اعتبار در نظر گرفته شده این محور پنج میلیارد ریال است و با توجه به ظرفیت بالای پذیرش صنعت توریسم در شهرستان دنا و پتانسیل‌ های کشاورزی، باغداری، شیلات، تولید و صادرات آب معدنی، احداث این محور تفریحی باعث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد شد.

وی بیان داشت: در طراحی این محور هشت کیلومتری که به صورت بزرگراه ساخته می‌شود، همه پیش‌بینی‌ها از جمله حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، روشنایی معابر پیاده‌روی و طرح رفوژ وسط این زیبا راه، درختکاری، پارکینگ‌های زیرزمینی و روشنایی کل مسیر به طول 8 کیلومتر انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری استان عنوان کرد: برای عملیاتی شدن این محور خواستار اعتبارات کافی از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستیم.

وی افزود: ‌خدمات زیادی از سوی مسئولان و خدمت‌گزاران این استان صورت گرفته و امیدواریم درآینده شاهد رونق اقتصادی و گردشکری استان باشیم.

آغاز طراحی و مطالعات جامع بزرگراه بندر گناوه – گچساران

مدیرکل راه و ترابری استان همچنین از مطالعه بزرگراه بندر گناوه – گچساران خبر داد و گفت: آغاز طراحی ومطالعات جامع بزرگراه بندر گناوه – گچساران در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

احمد جمشیدی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ساخت این بزرگراه مسیر 175کیلومتری این محور کوتاهتر شده و مسافت آن بیش از 70 کیلومتر کمتر می شود.

وی اظهار داشت: با احداث و بهره برداری از این مسیر زمان سفر از اصفهان به بندر گناوه سه ساعت کمتر شده و طول مسیر گچساران به گناوه به 110 کیلومتر کاهش می یابد.

جمشیدی از دیگر مزایای این کار را صرفه جویی در مصرف سوخت سالیانه عنوان کرد و گفت: سالیانه 75 میلیون لیتر در سوخت صرفه جویی می شود و کاهش آلاینده های زیست محیطی با توجه به منابع طبیعی سرشار وحفظ وحراست ازاین سرمایه های ملی از دیگر خصوصیات بارز این طرح خواهد بود.

وی افزود: شهر نفت خیز گچساران در مسیر شاهراههای مرکز به جنوب کشور قرار دارد و توسعه زیر بنایی این شهر و تبدیل این شهرستان به منطقه ویژه اقتصادی دور از انتظار نیست.

رونق اقتصادی منطقه به دنبال احداث محورگناوه-گچساران

مدیرکل راه و ترابری استان تاکید کرد: داشتن جاده هایی ایمن و استاندارد که با آرامش وآسایش محل تردد کانتینرها وجایگاه ثابت باراندازها ومحموله های اقتصادی جنوب کشور باشد با احداث این محور محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: با احداث این محور، بر روی رودخانه"زهره"در مسیر بزرگراه شاهد تبدیل منطقه "باباکلان" به یکی از قطبهای باغداری و همچنین توسعه ورونق گردشگری مذهبی و سیاحتی "بی بی حکیمه" و "سید جمالدین"، گردشگری در روستای "مارین" و کوه زیبای "خامی" و "دیل" در منطقه خواهیم بود.

جمشیدی در پایان به ویژگی های بزرگراه بندر دیلم به گچساران از مسیر "لیشتر"و "دشت خشاب" و"سردشت" اشاره کرد و افزود: کوتاه شدن مسیر گچساران به دیلم از 120کیلومتربه 60کیلومتر باعث توسعه روستاهای منطقه "لیشتر وخیرآباد"، تبدیل روستاهای لیشتر به شهری واحد و رونق تجارت و بازرگانی منطقه خواهد بود.