جوانان خوزستانی فرصت نقش آفرینی در انتخابات را از دست ندهند

وحید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جوانان با حضور در پای صندوقهای رای می تواند در تغیین سرنوشت شهر و کشور خود سهیم شوند به همین دلیل با شرکت در برگزاری هرچه باشکوه تر این نمایش ملی، فرصت نقش آفرینی در این انتخابات را از دست ندهند.

وی افزود: هر چند جوانان خوزستانی برای حضور در انتخابات منتظر توصیه و دعوت هیچ گروه و شخصی نمی شوند و در انتخابات گذشته همواره ثابت کرده اند در جایی که منافع نظام در میان باشد اندکی درنگ نمی کنند.



کیانی با اشاره به دسیسه های دشمنان نسبت به تفرقه افکنی میان آحاد جامعه، اظهار کرد: دشمنان برای مایوس کردن مردم برای حضور در عرصه انتخابات تلاش زیادی می کنند اما باید تلاش کرد تا مردم در عرصه انتخابات حضوری حداکثری داشته باشند.



وی در ادامه به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و افزود: در 22 بهمن امسال مردم حماسه ای بزرگ آفریدند ولی دشمن با بیان جمله صدها هزار نفر اجتماع میلیونی مردم را در این روز باشکوه نادیده گرفت و این عادت و شگرد جریانهای تبلیغی ضد نظام است.



مشاور جوان استاندار خوزستان با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود نباید دیگر رقبای خود را نفی کنند، اظهار کرد: کاندیداها تنها برای اثبات خود تلاش کنند و برای این کار دست به نفی دیگران نزنند زیرا این کار بر اساس فرموده مقام معظم رهبری کاری ناپسند و گناه است.