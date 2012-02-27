تعویض 12 هزار کنتور فرسوده آب در جنوب شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جنتی اظهار داشت: ‌این تعداد کنتور آب فرسوده از ابتدای سال جاری تا کنون تعویض شده است.

وی افزود: تعویض کنتورهای فرسوده به عنوان یکی از اهداف و وظایف شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران به منظور خدمات رسانی مطلوب، کاهش میزان آب به حساب نیامده و بهینه سازی مصرف آب به صورت دوره ای در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

جنتی افزود: ‌تعویض کنتورهای فرسوده طی دو مرحله اجرا شده که در مرحله اول هشت هزار کنتور و در مرحله دوم چهار هزار کنتور فرسوده در مناطق تحت پوشش تعویض شده است.

وی بیان داشت: کنتورهای جدید دارای دقت اندازه گیری بالا، تعیین میزان مصرف دقیق آب و کنترل مصرف مشترکان به طور مناسب است.

برپایی نمایشگاه کتاب در دانشکده علوم حدیث شهرری

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث شهرری درمحل این دانشکده برپا شد.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث با همکاری انتشارات انسان برتر، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی را،‌ از هفتم تا 17 اسفندماه در دانشکده علوم حدیث دایر کرده است.

در این نمایشگاه دو هزار عنوان کتاب با موضوعاتی چون "مذهب"،‌ "روان شناسی"،‌ "خانواده"،‌ "ادبیات"،‌ "تاریخ"،‌ "رمان"، ‌"آشپزی" و "کودک و نوجوان" در معرض دید،‌ معرفی و عرضه قرار گرفته است.

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با هدف نشر فرهنگ کتاب خوانی،‌ همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت هشت تا 17 در دانشکده علوم حدیث واقع در ضلع جنوبی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برپا شده است.

انتخابات 12 اسفند فرصتی تاریخی برای مردم حماسه ساز ایران

شهردار باقرشهر در خصوص انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی گفت: انتخابات 12 اسفند فرصتی تاریخی برای مردم حماسه ساز ایران است.

جمشید سعادتمند افزود: ولایتمداری، کار آمدی، توجه به مصالح ملی، قانون مداری و خردورزی از مهمترین ویژگیهایی است که در گزینش نمایندگان مجلس نهم لازم و مورد تأکید است.

وی بیان داشت: مردم ایران با زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و با درایت و بصیرت لازم بار دیگر با خلق حماسه همچون انتخابات گذشته، انقلاب و نظام اسلامی را با حرکت شگفتی ساز خود ، پویا کرده و دشمنان ایران اسلامی را مأیوس خواهند کرد.

این مسئول یادآور شد: حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات تهدیدهای دشمنان را نقش بر آب می‌ کند.

سعادتمند ادامه داد: مردم باید در جهت تحقق استقلال و عزت اسلامی نظام جمهوری اسلامی بکوشند و با حضور در صحنه انتخابات اهداف ارزشمند و کلان نظام را در نظر بگیرند و تا رسیدن به کشوری پیشرفته و بدون هرگونه وابستگی از تلاش دست بر ندارند.

شهردار باقرشهر گفت: با مشارکت حداکثری مردم و برگزاری انتخابات در امنیت کامل، شاهد حضور غرورانگیز مردم در این عرصه مهم و سرنوشت ساز خواهیم بود.