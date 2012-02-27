991 کیلوگرم انواع مواد مخدر در زنجان کشف شد

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز سال 91 از 11 اسفند لغایت 15 فروردین 91 در سطح استان زنجان اجرا میشود.
سیدجلال نبوی افزود: این طرح با توجه به افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال به اجرا گذاشته میشود.
وی بر ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات در ایام پایانی سال تاکید کرد و ادامه داد: این نظارت در مراحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشهای مردمی و پرونده های متشکله اجرایی می شود.
نبوی با اشاره به اینکه نظارت در دو بخش کالایی و خدماتی صورت میگیرد، اظهارکرد: نظارت در بخش کالایی شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینیجات، لبنیات، گوشتقرمز، گوشتمرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبارو سردخانهها، میادین میوه و ترهبار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا میباشد و بخش خدمات شرکتهای مسافربری، حمل ونقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوریها و رستورانهای بین شهری است.
نبوی، تعداد بازرسان در این طرح را 45 بازرس دائمی و 120 بازرس افتخاری عنوان کرد و افزود: از جمله موارد مهم نظارتی این طرح، نظارت ویژه بر تأمین ، توزیع و قیمت میوه و مرکبات میباشد. نظارت بر مراکز نگهداری کالا، نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات ارائه شده به مردم ، نظارت بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور از سوی واحدهای صنفی برگزار کننده حراج، نظارت بر رعایت سود قانونی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و مطابقت کالاهای عرضه شده در نمایشگاهها ، نظارت بر عملکرد مراکز خرید (سازمان تعاون روستایی میادین میوه و تره بار و ...) و فروشگاه های عرضه کننده البسه و پوشاک، آجیل و خشکبار، شیرینی جات از دیگر مواردی است که بنا به گفته این مقام مسئول تحت نظارت بازرسین قرار خواهد گرفت.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت و تجارت استان زنجان با اشاره به دریافت شکایات مردمی از طریق سامانه 124 همه روزه حتی در ایام تعطیلات نوروز، گفت : تلفن 124 همواره از ساعت 8 صبح لغایت 8 شب آماده دریافت شکایات مردمی است و بازرسان مربوطه حداکثر ظرف 48 ساعت به شکایات رسیدگی و نتیجه را به شاکی اعلام می کنند.
نظر شما