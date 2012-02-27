991 کیلوگرم انواع مواد مخدر در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر دوشنبه در دیدار بانماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان گفت: این میزان مواد مخدر کشف شده در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.



وی ادامه داد: به برکت وجود رهبر معظم انقلاب تحولات چشمگیری در نیروی انتظامی در توسعه سازمان در جهت خدمات رسانی به مردم صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه این تحولات منجربه نگرش مردم محوری و جامعه محوری در نیروی انتظامی شده است ادامه داد: خدا را شاکریم که با ولایت مداری و پایبندی مردم به ارزشهای اسلامی وتلاش سخت کوشانه نیروی انتظامی استان جرایم خشن در استان اتفاق نیفتاده است و این استان از نظر تعداد وقوع جرائم در سطح کشور جزو سه استان امن است.

سرهنگ شرفی افزود: با تلاش های صورت گرفته اکثر جرایم به وقوع پیوسته در استان کشف و زمان وقوع جرایم تا کشف آن نیز بسیار کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان زنجان درراستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن به طرح برخورد با قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

طرح نظارتی ویژه نوروز سال 91 از 11 اسفند تا 15 فروردین 91 در سطح استان زنجان اجرا می‌شود

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز سال 91 از 11 اسفند لغایت 15 فروردین 91 در سطح استان زنجان اجرا می‌شود.

سیدجلال نبوی افزود: این طرح با توجه به افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال به اجرا گذاشته می‌شود.

وی بر ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات در ایام پایانی سال تاکید کرد و ادامه داد: این نظارت در مراحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشهای مردمی و پرونده های متشکله اجرایی می‌ شود.

نبوی با اشاره به اینکه نظارت در دو بخش کالایی و خدماتی صورت می‌گیرد، اظهارکرد: نظارت در بخش کالایی شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌جات، لبنیات، گوشت‌قرمز، گوشت‌مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبارو سردخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا می‌باشد و بخش خدمات شرکت‌های مسافربری، حمل ونقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها و رستوران‌های بین شهری است.

نبوی، تعداد بازرسان در این طرح را 45 بازرس دائمی و 120 بازرس افتخاری عنوان کرد و افزود: از جمله موارد مهم نظارتی این طرح، نظارت ویژه بر تأمین ، توزیع و قیمت میوه و مرکبات می‌باشد. نظارت بر مراکز نگهداری کالا، نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات ارائه شده به مردم ، نظارت بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور از سوی واحدهای صنفی برگزار کننده حراج، نظارت بر رعایت سود قانونی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و مطابقت کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌ها ، نظارت بر عملکرد مراکز خرید (سازمان تعاون روستایی میادین میوه و تره بار و ...) و فروشگاه های عرضه کننده البسه و پوشاک، آجیل و خشکبار، شیرینی جات از دیگر مواردی است که بنا به گفته این مقام مسئول تحت نظارت بازرسین قرار خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت و تجارت استان زنجان با اشاره به دریافت شکایات مردمی از طریق سامانه 124 همه روزه حتی در ایام تعطیلات نوروز، گفت : تلفن 124 همواره از ساعت 8 صبح لغایت 8 شب آماده دریافت شکایات مردمی است و بازرسان مربوطه حداکثر ظرف 48 ساعت به شکایات رسیدگی و نتیجه را به شاکی اعلام می کنند.