آغاز عرضه مرغ زیر نرخ بازار در فروشگاههای بزرگ چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جیلان اظهار داشت: مرغ منجمد به نرخ هرکیلوگرم سه هزار و50 تومان در فروشگاههای بزرگ استان توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه نرخ مرغ منجمد هزار و 250 تومان زیر نرخ مرغ در بازار استان است، گفت:هیچ محدودیتی در توزیع نیست و مردم استان می توانند به هرمقدارکه بخواهند مرغ خریداری کنند.
وی همچنین به عرضه دیگر کالاهای نوروزی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و گفت: از 13 اسفندماه در این نمایشگاهها، عرضه کالا با 5 تا 20 درصد تخفیف ویژه عرضه می شود.
سه هزار گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن چهارمحال و بختیاری رسید
سرپرست مشارکتهای مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: مردم چهارمحال و بختیاری سه هزار بار با ستاد خبری 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تماس گرفتند.
مجید حسن زاده اظهار داشت: مردم سه هزار و 798 گزارش ویژه از خدمات رسانی اصناف و بازاریان را به ستاد خبری این استان اطلاع داده اند که پس از بررسی بازرسان با هزار و 486 متخلف برخورد شده است.
وی گفت: از این تعداد دو هزار و 493 گزارش بصورت تلفنی، 449 گزارش مکتوب و 732 گزارش توسط ناظران افتخاری ارائه شده است.
وی عنوان کرد: ستاد خبری 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به طور تمام وقت آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی است .
دیدار مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه شهرکرد در دیدار با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان با تاکید بر ضرورت خدمت گذاری به مردم، اظهار داشت: مسئولان استان باید نقش قابل توجهی در خدمت رسانی به مردم ایفا کنند.
وی خدمت رسانی بمردم را فرصتی مغتنم از طرف خداوند تبارک و تعالی برشمرد و افزود: خدمت رسانی به مردم پایه های اسلام و نظام اسلامی را محکم و دشمن را مایوس می کند.
حجت الاسلام محمد علی نکونام با اشاره به عقب ماندگی استان، خدمت رسانی به مردم و اسلام را یک امر مقدس و ارزشمند دانست و اظهار داشت: همه مسئولان باید در خدمت مردم باشند و برای آبادانی، عمران، شکوفایی و رشد این استان تلاش کنند زیرا که این استان جز محرومترین استانهاست و نیاز به تلاش جمعی و برنامه ریزی مدون دارد.
وی عامل اصلی عقب ماندگی استان را نقشه های شوم طاغوت و دشمنان اسلام برشمرد و بیان داشت: دشمنان و طاغوتیان از ترس اینکه مبادا چنین استانهایی رشد کنند و نقطه مقاومی در مقابل ترفندهایشان شوند، اجازه رشد و شکوفایی به این استان ندادند.
وی با اشاره به نبود صنایع بزرگ در استان، مشاغل خانگی و صنایع کوچک را جوابگوی رفع بیکاری در استان ندانست و تصریح کرد: باید زمینه و شرایط لازم برای حضور صنایع مادر هر چه زودتر در استان فراهم شود.
امام جمعه شهرکرد در پایان به بحث مهم انتخابات اشاره کردند و از مسئولان خواست که به صورت کاملا بی طرف زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم بیاورند.
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