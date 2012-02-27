آغاز عرضه مرغ زیر نرخ بازار در فروشگاههای بزرگ چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جیلان اظهار داشت: مرغ منجمد به نرخ هرکیلوگرم سه هزار و50 تومان در فروشگاههای بزرگ استان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ مرغ منجمد هزار و 250 تومان زیر نرخ مرغ در بازار استان است، گفت:هیچ محدودیتی در توزیع نیست و مردم استان می توانند به هرمقدارکه بخواهند مرغ خریداری کنند.

وی همچنین به عرضه دیگر کالاهای نوروزی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و گفت: از 13 اسفندماه در این نمایشگاهها، عرضه کالا با 5 تا 20 درصد تخفیف ویژه عرضه می شود.

سه هزار گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن چهارمحال و بختیاری رسید

سرپرست مشارکتهای مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: مردم چهارمحال و بختیاری سه هزار بار با ستاد خبری 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تماس گرفتند.

مجید حسن زاده اظهار داشت: مردم سه هزار و 798 گزارش ویژه از خدمات رسانی اصناف و بازاریان را به ستاد خبری این استان اطلاع داده اند که پس از بررسی بازرسان با هزار و 486 متخلف برخورد شده است.

وی گفت: از این تعداد دو هزار و 493 گزارش بصورت تلفنی، 449 گزارش مکتوب و 732 گزارش توسط ناظران افتخاری ارائه شده است.

وی عنوان کرد: ستاد خبری 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به طور تمام وقت آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی است .

دیدار مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری



نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه شهرکرد در دیدار با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان با تاکید بر ضرورت خدمت گذاری به مردم، اظهار داشت: مسئولان استان باید نقش قابل توجهی در خدمت رسانی به مردم ایفا کنند.

وی خدمت رسانی بمردم را فرصتی مغتنم از طرف خداوند تبارک و تعالی برشمرد و افزود: خدمت رسانی به مردم پایه های اسلام و نظام اسلامی را محکم و دشمن را مایوس می کند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام با اشاره به عقب ماندگی استان، خدمت رسانی به مردم و اسلام را یک امر مقدس و ارزشمند دانست و اظهار داشت: همه مسئولان باید در خدمت مردم باشند و برای آبادانی، عمران، شکوفایی و رشد این استان تلاش کنند زیرا که این استان جز محرومترین استانهاست و نیاز به تلاش جمعی و برنامه ریزی مدون دارد.

وی عامل اصلی عقب ماندگی استان را نقشه های شوم طاغوت و دشمنان اسلام برشمرد و بیان داشت: دشمنان و طاغوتیان از ترس اینکه مبادا چنین استانهایی رشد کنند و نقطه مقاومی در مقابل ترفندهایشان شوند، اجازه رشد و شکوفایی به این استان ندادند.

وی با اشاره به نبود صنایع بزرگ در استان، مشاغل خانگی و صنایع کوچک را جوابگوی رفع بیکاری در استان ندانست و تصریح کرد: باید زمینه و شرایط لازم برای حضور صنایع مادر هر چه زودتر در استان فراهم شود.

امام جمعه شهرکرد در پایان به بحث مهم انتخابات اشاره کردند و از مسئولان خواست که به صورت کاملا بی طرف زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم بیاورند.

تولید پنج درصد قارچ کشور در چهارمحال و بختیاری

کارشناس مسئول گل و گیاهان زینتی و قارچ خوراکی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: پنج درصد قارچ کشور در چهار محال و بختیاری تولید می شود.

حسین برزگر گفت: در سال جاری چهارهزار تن قارچ در استان تولید شد که نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از چهارهزار تن قارچ تولیدی در استان 800 تن در استان مصرف و بقیه به استان های خوزستان و اصفهان صادر می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون به صورت هفتگی 400 کیلو گرم قارچ به کشور کویت ارسال می شود.

برزگر با بیان اینکه بیشترین قارچ تولیدی در استان از نوع دکمه ای است، گفت: چهار محال و بختیاری در تولید قارچ دکمه ای رتبه پنجم کشوری را داراست.

هم اکنون 20 واحد فعال تولید قارچ در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.



تجهیز 32 هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به سامانه آبیاری نوین

مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: 32هزار هکتار از اراضی استان چهار محال و بختیاری به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شد.

بیژن یادگاری با اشاره به اینکه در مقایسه با آبیاری سنتی و سطحی، درصد بهره وری آبیاری قطره ای 85 درصد است، گفت: تا پایان امسال هزار و 200 هکتار دیگر از زمین های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار می گیرد.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه آبیاری نوین مجهز شود.

وی با بیان اینکه در روش بارانی تا 75 درصد و در روش قطره ای تا 90 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود، افزود: از 276 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان 250 هزار هکتار قابلیت اجرای این سامانه را دارد.

مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: در مجموع به طور میانگین برای هر هکتار 42 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود که 85 درصد از آن به صورت بلاعوض و بقیه آن از طریق تسهیلات بانکی یا آورده از طرف کشاورزان تامین می شود.

بیژن یادگاری اظهار داشت: بازپرداخت تسهیلات به صورت یک سال مشارکت و پنج ساله است.