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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تکمیل طرح ساماندهی تاکسیهای پایتخت

تکمیل طرح ساماندهی تاکسیهای پایتخت

رئیس شورای شهر تهران گفت: طرح ساماندهی تاکسیهای پایتخت در حال تکمیل شدن است و به تدریج برای تاکسیهای گردشی برنامه ریزی می شود.

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرحی کلی برای ساماندهی تاکسیرانی در حال تدیون است که هنوز به نتیجه نرسیده است گفت: تاکسیهای گردشی که مشغول به کار هستند مشخص نیست که گردشی هستندیا خیر. تاکسی گردشی باید مسافر را سوار کند و تاکسیمترش را روشن کند و بر اساس آن کرایه بگیرد ،نه این که در خیابان ها خالی بچرخد و به دنبال مسافر خاص باشد .

وی ادامه داد: با تکمیل طرح ساماندهی و نصب GPS و... بر روی تاکسیها از مشکلات مسافران کاسته می شود.

چمران با اشاره به گلایه برخی رانندگان خطی که اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک را ندارند گفت: محدوده تاکسیهای گردشی مشخص است و آنها که خارج از محدوده فعالیت می کنند اجازه فعالیت ندارند .

رئیس شورای شهر تهران افزود: نمی توان تاکسی خطی تهرانپارس ،میدان راه آهن در محدوده بازار تهران به دنبال مسافر دربستی باشد.

کد مطلب 1545154

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