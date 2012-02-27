شورای مرکزی کانون دانشگاهیان یزد از انتصاب فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در استان یزد با صدور بیانیه ‌ای حمایت همه‌ جانبه خود را از انتصاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: "حال که ملت عزیز ایران در آستانه آزمون بزرگ الهی و پاسخ به ندای لبیک یا حسین (ع) در روز عاشوراست و می‌ رود که برگ زرین دیگری به تاریخ افتخار خود بیفزاید و زلزله ‌ای سهمگین در ارکان کاخ مستکبران جهان ایجاد کند، شاهد اقدام قانونی و شجاعانه وزیر ولایت‌مدار، متدین و اصولگرای علوم،‌ تحقیقات و فناوری در انتصاب قانونی دکتر فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هستیم".

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "بدین ‌وسیله ما اعضای شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی یزد، حمایت همه ‌جانبه خود را از این اقدام مسئولانه و شجاعانه اعلام می‌داریم و امیدواریم این بسیجی فعال در سنگر علم و دانش بتواند در راستای توسعه و پیشرفت علم و دینداری در دانشگاه در زمانی که کشور ما در عرصه ‌های گوناگون علمی مرزهای دانش را درنوردیده است، موفق مؤید باشد".