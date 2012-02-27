محمود پوروهاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این خبر افزود: مجموعه کتاب «مرام خوبان» شامل بازنویسی آیات قرآن کریم برای نوجوانان به صورت موضوعی است که من به همراه چند نفر از دوستانم در قالب کتاب‌هایی مجزا آن را تالیف کرده‌ایم.

وی افزود: این مجموعه کتاب با نگاهی موضوعاتی نظیر اخلاق و منش انسانی همچون راستگویی، تواضع و صفات اخلاقی انسان از دیدگاه قرآن کریم تالیف شده است که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشر کرده است و اخیرا هم به ما اعلام شد که در مراسم کتاب فصل به عنوان اثر تقدیری از آن تجلیل خواهد شد.

پوروهاب در ادامه از تدوین گزیده اشعار خود خبر داد و گفت: به پیشنهاد کانون پرورشی در حال انتخاب گزیده اشعار کودک خودم هستم که در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اشعار از مجموعه 23 سال شعرگویی برای کودک و نوجوان و با انتخاب خودم در این مجموعه منتشر خواهد شد.