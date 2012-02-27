ایستگاه های مبادله پسماند مشهد ماهی و سبزه عید هدیه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مشهد گفت: در طرح استقبال از بهار سال 91در ایستگاه های مبادله پسماند خشک مشهد، ماهی و سبزه عید به شهروندان اهدا می شود.

علی نجفی اظهارکرد: در راستای تشویق شهروندان به تفکیک زباله از مبدا در طرح استقبال از بهار در 10 ایستگاه مبادله پسماند خشک ماهی و سبزه عید به شهروندان اهدا خواهد شد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر هر شهروند مشهدی 650گرم زباله در روز تولید می کند، تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ورود زائران به شهر مشهد به طور متوسط سرانه تولید زباله در روز توسط هر زائر 10 تا 20درصد بیشتر از شهروند مشهدی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در خصوص نوع زباله زائران گفت: نوع زباله تولید شده توسط زائران نیز به دلیل استفاده از اقلام و مواد غذایی بسته بندی شده حجمی است.

نجفی همچنین بیان داشت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه 1700 تا 1900تن زباله از سطح شهر مشهد جمع آوری می شود که این میزان در ایام پیک زائر به 2700 تن نیز خواهد رسید.

رقابت 58 وب سایت برای ورود به جشنواره نوروزی شهرالکترونیک

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از رقابت وب سایت های مجموعه شهرداری مشهد در جشنواره خدمت در ایام نوروز 91 خبر داد.

علی آبسالان استفاده از وب‌گاه‌های اینترنتی را یکی از ابزارهای جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات در حوزه مدیریت شهری مطرح کرد و گفت: شهرداری مشهد با دارا بودن 58 وب سایت اقدام به ارائه خدمات الکترونیک و اطلاعات مورد نیاز شهروندان کرده است و در نظر دارد تا برای اولین بار جشنواره نوروزی شهرالکترونیک را در مشهد برگزار کند.

وی افزود: جشنواره بررسی وب‌گاه های استانی جزو برنامه ها و دستاوردهای جشنواره نوروزی شهرالکترونیک مشهد خواهد بود.

آبسالان اظهار داشت: شرکت کنندگان این جشنواره با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و نیز بازبینی محتوای ارایه شده به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و خود را برای ورود به مرحله ارزیابی آماده می‌کنند.

اهدای گلدان رایگان به شهروندان و زائران در ایام نوروز صورت می گیرد

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز مشهد امسال در 3 محل گلزار شهدا بعد از مراسم سال تحویل، بیس بانکهای شهرداری در زمینه تحویل زباله های خشک و بازارهای میوه و ارزاق گلدان های گل به شهروندان و زائران اهدا می شود.

احمدرضا سلامی در خصوص فعالیت های انجام شده برای سال جدید گفت: با توجه به بازدیدی که استاندار سال گذشته از شهر داشته اند و نیز سخنان رهبری در خصوص گل کاری و آرایش شهرها به گل و گیاه در صدد هستیم تا در سال جدید تحولی جدید در زمینه گل و گیاه در شهر داشته باشیم و میزان آن را افزایش دهیم.

وی با اشاره به این مطلب که در سال گذشته به ازای هر شهروند یک گل و امسال تعداد دو گل را کاشته ایم، تصریح کرد: رقم کاشت گلها از 3میلیون گل در سال گذشته به 6 میلیون گل در سال جدید افزایش می یابد، همچنین تعدادالمانهای گل را در حدود 20 نوع المان در سطح شهر طراحی کرده ایم.

امسال شهرداری با آمادگی بیشتری به استقبال نوروز 91 می رود

شهردار مشهد گفت: ستاد استقبال از بهار با توجه به پیشرفت های چشمگیرش با آمادگی به استقبال نوروز 91 می رود.

محمد پژمان اظهار کرد: شروع به کار ستاد استقبال از بهار با توجه به اینکه ابداع شهر مشهد بوده در حال حاضر به یک حرکتی نهادینه برای شهرداری مشهد و مردم تبدیل شده است.

وی بیان کرد: از نمونه اقداماتی که امسال مردم و زائران حضرت رضا (ع) شاهد آن خواهند بود تحولات شگرفی در بحث زیبا سازی شهر مشهد به وقوع خواهد پیوست به طوری که در بحث نصب المان ها و گل کاری شهری، پیشرفتی بزرگ نسبت به سال های گذشته شاهد خواهند بود و اقدامی متمایز از سال های گذشته از سوی شهرداری مشهد در نوروز 91 صورت خواهد گرفت.

کمپ طرق مشهد در آستانه سال نو زیبا سازی می شود

شهردار منطقه 7 مشهد گفت : کمپ طرق مشهد در راستای استقبال از بهار و ثبت خاطره ویژه مسافران سال نو زیبا سازی و فضاسازی می شود.

مجید محمدی فر اظهار داشت: فضا سازی هایی جهت احداث آبنمایی زیبا و همچنین تعویض تابلوی ورودی پارک با طرحی جدید در حال انجام است.

شهردار منطقه هفت مشهد هزینه احداث آبنما و تعویض تابلوی ورودی پارک را بیش از 70 میلیون ریال عنوان کرد و افزود : با هدف فراهم آوردن فضایی زیبا و آرام برای زائران و مسافران پایتخت معنوی کشور از آبنمای در حال احداث با کالسکه های گل بصورت آیلند میانی تا میدان اول کمپ در حال اجراست.

محمدی فر از ایجاد سوله های موقت با متراژ 750 مترمربع کمپ طرق خبر داد و اظهار داشت : با توجه به اینکه در فصل بهار شهر مشهد شاهد بارش های باران و حتی برف در سالهای گذشته بوده است این منطقه پیش بینی ایجاد سوله های موقت در کمپ طرق کرده است.

وی بیان کرد: در کمپ طرق ایجاد دو سوله ویژه آقایان و خانم ها که هم اکنون با متراژ 750 متر در حال اجراست که در زمان بروز آب و هوای بحرانی به دو هزار مترمربع افزایش می یابد تا سلامت و آسایش زائران و مسافران را کاملا فراهمشود.

هدف استقبال از بهار فراتر از زیباسازی ظاهری، رفع نواقص موجود در شهر است

شهردار منطقه شش مشهد گفت: تصور عموم مردم از آنچه توسط ستاد استقبال از بهار صورت می گیرد، زیباسازی با ایجاد فضاهای سبز، گلکاری، نصب المان، تجهیز مبلمان شهری و تزئینات ویژه ایام نوروز است، درصورتی که رفع نازیبایی های بصری، خود نوعی از زیباسازی موثر در شهرها است که امروزه نیازمند آن هستیم.

احمد محبی اظهارکرد: علاوه بر این، شهرداری منطقه 6 در نظر دارد نسبت به مواردی که موجب مزاحمت و به طریقی آلودگی، ترافیک و ناامنی در محل سکونت شهروندان می شوند اقدامات لازم را انجام دهد.

محبی با اشاره به حاشیه حر 2، 28 و اول امیرآباد که مدتهاست به پارکینگ جرثقیل، نیسان، وانت بار و انواع خودروهای سنگین تبدیل شده است، از آماده سازی زمینی بین حر 44 و 46 برای ساماندهی پارک این خودرو ها در محل مذکور توسط اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه 6 خبر داد.