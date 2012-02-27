جابجایی مهره های آمریکا در منطقه؛آل ثانی جای آل سعود را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "تلاش آمریکا و همپیمانانش برای تجزیه عربستان" آورده است : منابع آگاه اعلام کردند که آمریکا و همپیمانان اروپایی اش در تجزیه عربستان بیش از قبل جدی هستند.

این پایگاه بیان کرد: علت این تصمیم غربی ها ناتوانی ریاض از اجرای دیکته های آمریکا و برخورد احتیاط آمیز عربستان با تحولات برخی کشورهای عربی است.

پایگاه مذکور افزود: این ناخرسندی از نقش عربستان به تلاشهای مضاعف قطری ها در دنباله روی از آمریکا نیز مربوط می شود به گونه ای که قطر هم اکنون به سخنگوی رسمی کاخ سفید تبدیل شده است.

این پایگاه بیان کرد: روابط عربستان با آمریکا پس از وقایع یازده سپتامبر تیره شد و می توان نشانه های واقعی بحران در روابط میان ریاض و واشنگتن را در تقویت پایگاههای نظامی آمریکا در السیلیه و العیدید قطر و کمرنگ شدن نقش پایگاه نظامی خود در الظهران و الخبر عربستان یافت.

پایگاه مذکور نوشت : رژیم سعودی از منظر آمریکا تاریخ مصرفش به پایان رسیده است و به زودی این نظام فرو می پاشد و مرگ ملک عبدالله 88 ساله پایانی بر نظام کنونی این کشور خواهد بود و آمریکا منتظر مرگ پادشاه عربستان است.

این پایگاه در ادامه بیان کرد: مذهب وهابیت یکی از پایه های اساسی نظام عربستان را تشکیل می دهد و آمریکایی ها این مذهب را عاملی برای رشد سلفی ها و تروریستها می دانند و به دنبال تعمیم الگوی ترکیه در منطقه هستند و یکی از دلایلی که آمریکا را مجاب به سرنگونی رژیم کنونی عربستان کرده است، مذهب وهابیت است.

پایگاه مذکور بیان کرد: واشنگتن به دنبال مطرح کردن قطر و ترکیه به عنوان جایگزین رژیم عربستان است، زیرا به اعتقاد آمریکایی ها، رژیم آل سعود نتوانسته است انتظارات آنها را برآورده کند.

این پایگاه به نقل از منابع فوق افزود: گسترش نفوذ قطر و برتری جایگاه حمد بن خلیفه آل ثانی نزد واشنگتن و تل آویو موجبات ناخرسندی عربستان را فراهم آورده است و آنها نگران توطئه علیه خود از سوی قطری ها برای راضی نگه داشتن آمریکا و اسرائیل هستند.