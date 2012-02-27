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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

کریمی:

شهرداری‌های زنجان کارشناس فنی در حوزه مناسب‌سازی شهری ندارند

شهرداری‌های زنجان کارشناس فنی در حوزه مناسب‌سازی شهری ندارند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: متأسفانه شهرداری‌های مناطق مختلف شهر زنجان فاقد هرگونه کارشناس فنی در حوزه مناسب‌سازی شهری برای معلولان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی ظهر دوشنبه در کارگروه مناسب‌سازی شهری افزود: طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند از صدور هرگونه پایان کار برای ساختمان‌های در حال ساخت امتناع کنند.

کریمی با تاکید براینکه باید همه استانداردهای موجود برای مناسب‌سازی شهری رعایت شود، یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی استان، باید در خصوص طراحی ساختمان‌های دولتی تمهیدات ویژه‌ای بیاندیشد تا حتی‌الامکان همه ساختمان‌هایی که از این به بعد ساخته می‌شوند قانون مناسب‌سازی شهری رعایت شود.

وی ادامه داد: همه ادارات، نهادها و ارگان‌ها باید هر 6 ماه یک‌بار اعتبارات اختصاص یافته خود را بررسی کنند تا در صورت امکان بودجه‌ای را برای مناسب‌سازی محل مذکور لحاظ کنند.

معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه شهرداری‌ها باید در راستای رعایت قانون مناسب‌سازی شهری برای معلولان، بر روی ساختمان‌های عمومی، پارک‌ها،‌ بانک‌ها و سایر نهادهای مردمی تمرکز زیادی داشته باشد، اظهار کرد: در صورت امکان باید شهرداری‌ها بر ساختمان‌های عمومی غیردولتی نیز نظارت جدی داشته باشد.

کد مطلب 1545171

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