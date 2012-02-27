جشن تکلیف سیاسی دانش آموزان رای اولی میناب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قانعی فرد فرماندار شهرستان میناب ظهر دوشنبه در همایش جشن رای اولیها در میناب بیان داشت: حق مسلم هر ایرانی است که آگاهانه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کند.

قانعی فرد با تشریح جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: شرکت در انتخابات یک حق است و عدم حضور در این میدان،صرف نظر کردن از این حق مسلم است.

قانعی فرد خصیصه‌ مهم انتخابات را حکومت مردم بر مردم به منظور تاثیر گذاری آرای آنان برای اداره‌ امور کشور دانست و تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت در انتخابات را برای هر فرد ایرانی که به سن بلوغ سیاسی و شعور اجتماعی رسیده، مجاز می شمارد و او را برای اظهار نظر نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی آماده می کند.

رئیس ستاد برگزاری انتخابات حوزه شرق هرمزگان بر لزوم دقت برای انتخاب کاندیداهای اصلح تاکید کرد و گفت: هر رای که مبتنی بر احساسات و ناآگاهانه باشد، تاثیری ناخوشایند بر آینده‌ی شهر و کشور خواهد داشت و برای حل معضلات مفید نخواهد بود.



