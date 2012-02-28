حضور تک تک ساکنان بومی و غیربومی در انتخابات در تعیین سرنوشت کرج تاثیر گذار است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه همه جانبه شهرستان کرج و جبران برخی عقب ماندگیهای موجود را در گرو مشارکت گسترده مردم در روز انتخابات برشمرد.



وی خودباوری را رمز رسیدن به شکوفایی دانست و اظهار داشت: لازمه جبران برخی عقب ماندگیها و رفع نواقص در زیر ساختها و ارتقاء خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی واحیاء آن نیازمند حمایت مردم است تا در سالهای آتی با همت و غیرت مدیران و مسئولان شهرستان بتوانیم در رفع کاستی ها بکوشیم.

ایران نژاد با اشاره به سکونت اقوام مختلف ایرانی در کرج، ضمن اینکه حضور آنها را در انتخابات نشانه وحدت و همدلی ساکنان این شهرستان خواند، از آنها خواست با احساس تعلق خاطر نسبت به شهر محل سکونتشان در انتخابات شرکت کنند.

اقوام ساکن کرج نسبت به شهر احساس تعلق دارند

فرماندار کرج در این ارتباط گفت: توقع داریم ساکنان این شهر اعم از لر و ترک، کرد و عرب، آذری ها و ... نسبت به شهری که در آن زندگی می کنند و نفس می کشند حساس بوده و به آن تعصب داشته باشند و در تعیین سرنوشت و آینده آن نقش آفرینی کنند.

وی افزایش مشارکت و حضور اقوام مختلف ساکن در کرج را در روز انتخابات در جذب اعتبارات موثر دانست و افزود: فرزندان ما برای رشد و برخورداری از یک زندگی بهتر نیازمند شهری با زیر ساختهای مناسب و امکانات رفاهی و درمانی مطلوب است و این مهم جز با مشارکت و حضور فعال و برجسته در انتخابات و برگزیدن نماینده ای اصلح و دلسوز امکانپذیر نیست.

ایران نژاد از اقوام ساکن در کرج خواست تا در روز انتخابات در همین شهر بمانند و در تعیین سرنوشت آینده شهری که در آن زندگی می کنند، تاثیر گذار باشند.

استان شدن البرز را پاس بداریم

فرماندار کرج با شاره به جمعیت شهرستان کرج گفت: قطعا تقید و تعهد همه مردم کرج که جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر است، مشارکت در انتخابات است.

وی با بیان اینکه از استان شدن البرز مدت زیادی نمی گذرد، تاکید کرد: باید قدر این اتفاق را بدانیم و آن را پاس بداریم و با حضور برجسته خود از این مهم استقبال کنیم.

مشارکت برجسته در جذب اعتبارات تاثیر گذار است

ایران نژاد ادامه داد: نماینده ای دلسوز که پیگیر و آشنا به قوانین بوده تا با اشرافی که به مشکلات شهر حوزه انتخابی خود دارد بتواند به درستی قانونگذاری کند.

فرماندار کرج به شرایط حساس کنونی اشاره کرد و حضور مردم در رای گیری را نشان فهم زمان و بصیرت دانست و اذعان داشت: افزایش مشارکت مردم، خادمان را قوت قلب می دهد تا با یک هویت ارزشمند، برگ برنده ای باشد برای جذب اعتبارات و امکانات بالقوه شهر.

وی افزود: تنها در این شرایط است که می توانیم به جذب اعتبار در فصول مختلف عمرانی، رفاهی، درمانی و آموزشی برای احیاء شهر و نیل به اهداف ارزشمند نظام موفق شویم.

شرکت در انتخابات تکلیف شرعی امروز شهروندان است

ایران نژاد شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی مردم عنوان و تصریح کرد: امروز تنها تکلیف شرعی مردم، قطعا نقش آفرینی در روز 12 اسفند برای سربلندی البرز عزیزمان است.