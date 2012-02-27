فقر انرژی 9 میلیون خانوار انگلیسی را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، بیش از 9 میلیون خانوار انگلیسی تا چهار سال دیگر در بخش انرژی و سوخت گرفتار فقر می شوند مگر آنکه دولت سالانه چهار میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : شمار انگلیسی هایی که به دلیل سرما در داخل منازل می میرند از شمار افرادی که در خیابان های می میرند بیشتر است و در صورت ادامه روند فعلی میزان کشته ها در انگلیس بر اثر سرما افزایش می یابد.

نتایج یک تحقیق جدید در انگلیس نشان می دهد که هم اکنون بیش از یک میلیون خانوار انگلیسی در فقر انرژی به سر می برند و این میزان در سال 2016 به 9 میلون و یکصد خانوار می رسد در حالی که پیشتر پیش بینی شده بود تا سال 2016 این میزان شش میلیون و 400 هزار خانوار خواهد بود.