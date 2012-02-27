  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

ایندیپندنت :

فقر انرژی 9 میلیون خانوار انگلیسی را تهدید می کند

فقر انرژی 9 میلیون خانوار انگلیسی را تهدید می کند

تاثیر بحران انرژی و افزایش بهای نفت بر اقتصاد کشورهای غربی رفته رفته بیش از گذشته نمایان می شود بطوری که کارشناسان بریتانیایی هشدار می دهند که تا سال 2016 بیش از 9 میلیلون خانوار انگلیسی از لحاظ انرژی و تامین آن در فقر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، بیش از 9 میلیون خانوار انگلیسی تا چهار سال دیگر در بخش انرژی و سوخت گرفتار فقر می شوند مگر آنکه دولت سالانه چهار میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : شمار انگلیسی هایی که به دلیل سرما در داخل منازل می میرند از شمار افرادی که در خیابان های می میرند بیشتر است و در صورت ادامه روند فعلی میزان کشته ها در انگلیس بر اثر سرما افزایش می یابد.

نتایج یک تحقیق جدید در انگلیس نشان می دهد که هم اکنون بیش از یک میلیون خانوار انگلیسی در فقر انرژی به سر می برند و این میزان در سال 2016 به 9 میلون و یکصد خانوار می رسد در حالی که پیشتر پیش بینی شده بود تا سال 2016 این میزان شش میلیون و 400 هزار خانوار خواهد بود.

کد مطلب 1545181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها