تهیه طرح معماری یادمانی/ 9 کشته و زخمی در تصادفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گرامیداشت یاد و نام و خاطره شهدای گرانقدری که در سیستان و بلوچستان در عرصه‌ های مختلف خدمت، عمران و آبادانی، وحدت بین شیعه و سنی و دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی و مقابله با اشرار و حوادث تروریستی چند سال اخیر اعم از شیعه و سنی به شهادت رسیدند، طرح راهیان نور جنوب شرق به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

پس از تصویب این طرح، دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور به همراه هیئتی از محل حوادث تروریستی و مقتل شهدای گرانقدر بازدید کردند.

طی سه روز گذشته نیز تیمی از مهندسان معماری کشوری و چند تن از مهندسان معماری استان اعم از شیعه و سنی از محل حادثه تروریستی تاسوعای حسینی چابهار و شهدای وحدت پیشین سرباز، بیت مقام معظم رهبری در ایرانشهر، مجتمع فرهنگی شهید مولوی حسین ‌بر در گشت سراوان، محل شهادت مولوی مصطفی جنگی‌ زهی، محل مقابله مردم بومی با انگلیسی‌ ها در سنگان خاش، شهر میرجاوه و حوادث تروریستی در زاهدان بازدید کردند.

براساس موقعیت منطقه، ویژگی ‌های شهدا و نوع حادثه قرار است طرح معماری یادمانی تهیه و در برخی از مکان ‌ها مثل حادثه تاسوعای حسینی چابهار، یادمان شهدا ایجاد شود.

در سه راهی پیشین و محور بزمان مجتمع خدماتی و رفاهی و در برخی مکان‌ ها المان ‌های یاد بود شهدا ایجاد خواهد شد.

پس از آماده سازی زیر ساخت‌ ها، مقرر است راهیان نور جنوب شرق راه‌ اندازی و از استان‌ های دیگر افرادی برای آشنایی با مردم این منطقه، آداب و رسوم، ایثارگری ‌ها و از جان گذشتگی‌ عشایر منطقه در مرزبانی و حفاظت از سرحدات جمهوری اسلامی ایران و توطئه ‌ها و دسیسه‌ دشمنان نسبت به مردم و نقشه شوم آنها برای تفرقه افکنی بین شیعه و سنی بازدید کنند.

به همین مناسبت مردم استان ‌های دیگر از نزدیک شاهد وحدت شیعه و سنی و وفاداری مردم نسبت به نظام خواهند بود و با چهره واقعی سیستان و بلوچستان آشنا می ‌شوند و قطعا این حرکت از نظر اقتصادی، اشتغالزایی، امنیت استان و... به نفع منطقه و مردم استان خواهد بود.

9 کشته و زخمی در تصادفات رانندگی استان

واژگونی یک دستگاه خودرو پژو 405 در شهرستان زابل دو کشته و هفت مجروح برجای گذاشت.

در پی اعلام مرکز فوریت‌ های پلیسی 110 مبنی بر واژگون شدن یک دستگاه خودروی پژو در محور تفرجگاه کوه خواجه این شهرستان بلافاصله ماموران انتظامی پاسگاه محمد آباد این شهرستان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو با هشت نفر سرنشین به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و بقیه نیز مصدوم و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

شناسایی هزارو 661 کارگر خارجی غیرمجاز در سیستان ‌و بلوچستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و بلوچستان اظهار داشت: در سالجاری 17 هزار و 236 واحد کارگری در استان مورد بازرسی قرار گرفتند که در این بازرسی ‌ها هزار و 661 کارگر خارجی غیرمجاز شناسایی شدند.

محمد عرب کنگان گفت: با کارفرمایانی که از کارگران غیرمجاز (تبعه خارجی) استفاده کنند برخورد جدی می ‌شود.

وی افزود: تاکنون از محل جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع خارجی 211 نفر مشغول به کار شده‌ اند.

وی بیان داشت: تعداد 190 نفر از کار فرمایانی که از اتباع خارجی غیر مجاز استفاده کرده ‌اند نیز به دادگاه معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و بلوچستان گفت: چنانچه کار فرمایان اقدام به کارگیری تبعه غیرمجاز کنند در مرحله اول روزانه 505 هزار ریال جریمه و واحد کسبی آنها پلمب و در مرحله دوم علاوه بر دو برابر شدن جریمه طبق ماده 181 قانون کار، کار فرمایان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.