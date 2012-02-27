پلمپ هفت مرکز درمانی غیرمجاز در ملارد/ برخورد قاطع با درمانگران بدون مجوز

دکتر سعیدرضا مدیحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد این اداره از ابتدای سال جاری تاکنون اظاهر داشت: طی مدت مذکور تاکنون بهداشت محیط در شهرستان ملارد 17 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش 11 درصدی بهداشت حرفه ای در این شهرستان افزود: طی ایام دهه فجر، مرکز طب کار از سوی شبکه بهداشت و درمان در شهرستان ملارد افتتاح و بهره برداری شد.

افزایش 9 درصدی پایش های بهداشت خانواده



این مسئول از افزایش 9 درصدی پایش های بهداشت خانواده ها عنوان کرد: طی سال جاری واحد آموزش و بهداشت نیز در این شهرستان راه اندازی شد.

مدیحی از آغاز به کار واحد نظارت بر درمان مطب ها و مراکز بهداشتی و درمانی خبر و ادامه داد: در این زمینه هفت مرکز درمانی غیرمجاز در شهرستان ملارد شناسایی و جلوی فعالیت آنها گرفته شد.

برخورد قاطع با درمانگاران غیرمجاز در ملارد



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد یادآور شد: طی سال جاری با تشکیل تیم های ویژه، با درمانگران غیرمجاز و سنتی برخورد شد، به طور مثال در برخی موارد دندانپزشکان افغانی اقدام به درمان شهروندان می کردند.

وی از فعال سازی خانه های بهداشت روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: هم اکنون پایگاه اورژانس 115 در سرآسیاب ملارد در حال احداث است.