  1. استانها
  2. تهران
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

مدیحی در گفتگو با مهر:

پلمپ هفت مرکز درمانی غیرمجاز در ملارد/ برخورد قاطع با درمانگران بدون مجوز

پلمپ هفت مرکز درمانی غیرمجاز در ملارد/ برخورد قاطع با درمانگران بدون مجوز

ملارد - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان ملارد از شناسایی و تعطیلی هفت مرکز درمانی غیرمجاز طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

دکتر سعیدرضا مدیحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد این اداره از ابتدای سال جاری تاکنون اظاهر داشت: طی مدت مذکور تاکنون بهداشت محیط در شهرستان ملارد 17 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش 11 درصدی بهداشت حرفه ای در این شهرستان افزود: طی ایام دهه فجر، مرکز طب کار از سوی شبکه بهداشت و درمان در شهرستان ملارد افتتاح و بهره برداری شد.

افزایش 9 درصدی پایش های بهداشت خانواده

این مسئول از افزایش 9 درصدی پایش های بهداشت خانواده ها عنوان کرد: طی سال جاری واحد آموزش و بهداشت نیز در این شهرستان راه اندازی شد.

مدیحی از آغاز به کار واحد نظارت بر درمان مطب ها و مراکز بهداشتی و درمانی خبر و ادامه داد: در این زمینه هفت مرکز درمانی غیرمجاز در شهرستان ملارد شناسایی و جلوی فعالیت آنها گرفته شد.

برخورد قاطع با درمانگاران غیرمجاز در ملارد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد یادآور شد: طی سال جاری با تشکیل تیم های ویژه، با درمانگران غیرمجاز و سنتی برخورد شد، به طور مثال در برخی موارد دندانپزشکان افغانی اقدام به درمان شهروندان می کردند.

وی از فعال سازی خانه های بهداشت روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: هم اکنون پایگاه اورژانس 115 در سرآسیاب ملارد در حال احداث است.

کد مطلب 1545184

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها