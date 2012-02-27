نتیجه انتخابات اقتدار ملت است/ پیش ‌بینی مشارکت 30 درصدی از سوی دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد نائینی پیش از ظهر دوشنبه در جمع کارآموزان فنی و حرفه ای یزد اظهار داشت: نتیجه انتخابات 12 اسفند، اقتدار انقلاب اسلامی خواهد بود و مردم با حضور و هوشمندی خود شاهد قدرت و انسجام بیش از پیش در ایران اسلامی خواهند بود.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی، مشارکت مردم در انتخابات 12 اسفند را 30 درصدی اعلام کرده اند، عنوان کرد: مردم با بصیرت ایران اسلامی همچون همیشه این پیش بینی ها را بر باد خواهند داد.

نائینی با بیان اینکه دشمن در انتخابات ایران اهداف متعددی را دنبال می کند، افزود: تحریم انتخابات و کاهش مشارکت مردمی، امنیتی کردن انتخابات و ایجاد تنش ‌ها و درگیری ‌ها و دامن زدن به مسائل قومی و قبیله‌ ای و مخدوش کردن نتیجه انتخابات سه گزینه ای است که دشمن آنها را دنبال می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ نرم و تاثیراتی که دشمن به دنبال راه اندازی جنگ نرم در ملت ایران به دنبال آن است، بیان داشت: دشمن تلاش می کند بر روی تمدن، دین و ارزشهای ایران اسلامی کار کند و این ارزش ها را از مردم بستاند.

نائینی یادآور شد: در گذشته مظهر قدرتمندی، قدرت نظامی بود و ابرقدرت ‌ها با لشکرکشی و حذف فیزیکی،‌ یک کشور را اشغال می ‌کردند اما اکنون ردپای دشمن در عبور از مرزها دیده نمی ‌شود بلکه دشمن با وسایل و ابزارهای مختلف مردم را به خیابان‌ ها می‌ کشد، امنیت و انسجام، هویت ملی و همبستگی را از بین می‌ برد.

وی ادامه داد: در بعد فرهنگی نیز دشمن ارزش ‌های دینی و ارزش‌ های یک جامعه، ولایتمداری و دین مردم را تحت ‌الشعاع قرار می ‌دهد.

نائینی ادامه داد: در بعد نظامی نیز دشمن در صدد منفعل کردن نیروها برمی‌آید تا از این طریق قدرت و آمادگی دفاعی نیروهای نظامی را تضعیف کند.

نائینی با بیان اینکه در آستانه انتخابات نیز دشمن جنگ نرم دیگری را آغاز کرده است، افزود: انتخابات مهمترین جایگاه حضور مردم و خنثی کردن توطئه ‌های دشمن است زیرا نشانگر مردم‌ سالاری دینی و دین به عنوان دو پایه اصلی نظام است.

وی عنوان کرد: وقتی دشمن توانست با القائات و تهدیدات به کاهش مشارکت دامن بزند، نتیجه این خواهد بود که پیام یک انتخابات بی‌ رونق و بی‌شور و شوق و بدون رقابت و حضور مردم اتفاق افتاده و دشمن نتیجه می‌ گیرد که مردم نسبت به نظام اعتقاد و اعتماد ندارند.