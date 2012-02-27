پرواز گردشگران نوروزی با هواپیماهای سبک

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از گردش هواپیماهای تک‌سرنشین در ایام نوروز 91 خبر داد و گفت: نوروز 91 برای دومین سال پیاپی هواپیماهای تک‌سرنشین، مسافران و گردشگران منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس را بر فراز آسمان منطقه به پرواز در می‌آورند.

عادل نجف‌زاده با اشاره به استقبال پیش‏بینی‌نشده مردم و گردشگران از این اقدام در نوروز 90 افزود: بر همین اساس سال جدید نیز پرواز بر فراز آسمان زیبای منطقه ارس را پیش‌بینی کردیم.

وی با اشاره به سفر حدود دو میلیون گردشگر به نقاط گردشگری و تاریخی و تفریحی این منطقه در نوروز 90 اظهار داشت: در نوروز سال 91 به منظور پر کردن اوقات فراغت گردشگران و مردم منطقه 15 برنامه شاد و مفرح تدارک دیده شده و امیدواریم ایام خاطره‌انگیزی را برای عید امسال رقم بزنیم.

نجف زاده تصریح کرد: به منظور زیباسازی بیشتر فضای داخلی شهر جلفا و ایجاد نشاط اجتماعی برای اهالی و گردشگران نوروزی تجهیزات گردشگری و تزیینی به ارزش بیش از 14 میلیارد ریال تهیه شده است که برای نصب در نقاط گردشگری و پرتراکم سطح منطقه آزاد ارس در اختیار شهرداری جلفا قرار می‌گیرد.

