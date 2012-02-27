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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

پرواز گردشگران نوروزی با هواپیماهای سبک

پرواز گردشگران نوروزی با هواپیماهای سبک

گردشگران نوروزی و دوست‏داران طبیعت برای دومین سال متوالی زیبایی‏های منطقه آزاد ارس را از آسمان آبی این منطقه به نظاره می‌نشینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از گردش هواپیماهای تک‌سرنشین در ایام نوروز 91 خبر داد و گفت: نوروز 91 برای دومین سال پیاپی هواپیماهای تک‌سرنشین، مسافران و گردشگران منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس را بر فراز آسمان منطقه به پرواز در می‌آورند.

عادل نجف‌زاده با اشاره به استقبال پیش‏بینی‌نشده مردم و گردشگران از این اقدام در نوروز 90 افزود: بر همین اساس سال جدید نیز پرواز بر فراز آسمان زیبای منطقه ارس را پیش‌بینی کردیم.

وی با اشاره به سفر حدود دو میلیون گردشگر به نقاط گردشگری و تاریخی و تفریحی این منطقه در نوروز 90 اظهار داشت: در نوروز سال 91 به منظور پر کردن اوقات فراغت گردشگران و مردم منطقه 15 برنامه شاد و مفرح تدارک دیده شده و امیدواریم ایام خاطره‌انگیزی را برای عید امسال رقم بزنیم.

نجف زاده تصریح کرد: به منظور زیباسازی بیشتر فضای داخلی شهر جلفا و ایجاد نشاط اجتماعی برای اهالی و گردشگران نوروزی تجهیزات گردشگری و تزیینی به ارزش بیش از 14 میلیارد ریال تهیه شده است که برای نصب در نقاط گردشگری و پرتراکم سطح منطقه آزاد ارس در اختیار شهرداری جلفا قرار می‌گیرد.
 

کد مطلب 1545189

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